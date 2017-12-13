Суперкар Bloodhound оснастят электромотором
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Суперкар Bloodhound оснастят электромотором
Декабрь 13 17:06 2017

Bloodhound, британский реактивный суперкар с максимальной скоростью в 1600 километров в час, планирует побить новый рекорд.

Руководители проекта отмечают, что для достижения новых результатов может потребоваться полностью электрический мотор, а не существующий V8 производства компании Jaguar.

Марк Чэпмен, технический директор проекта Bloodhound, во время общения с журналистами рассказал, что команда разработчиков готовится побить новый рекорд скорости, для чего «ракета» потребует новой силовой установки. Господин Чэпмен отметил, что разработчики ищут мотор, который сможет за 18 секунд доставить одну тонну пероксидного катализатора на турбины, что обеспечит максимальную скорость движения более 1600 км/ч.

Bloodhound SSC

На данный момент эту задачу выполняет мотор V8 от компании Jaguar, но разработчики уверены, что полностью электрический двигатель станет более гибким решением. Отмечается, что на данный момент проект Bloodhound ищет поставщика электрического мотора, которым может стать китайская компания Geely, в настоящее время владеющая брендами Lotus и Volvo.

Стоит напомнить, что не так давно подразделение Polestar, принадлежащее Volvo, анонсировало полностью электрический мотор мощностью в 600 лошадиных сил. В Bloodhound уверены, что такой двигатель станет идеальным решением для нового рекорда.

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BloodhoundGeelyV8
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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