Skoda готовит для России несколько новинок 36

Компания Skoda готовит целый ряд новинок для российского автомобильного рынка.

Уже в мае начнется реализация внедорожника Kodiaq локализованной сборки. Кроме этого, уже до конца лета 2018 года в продажу поступит специальная версия моделей Skoda Rapid, Octavia и Kodiaq Hockey Edition. Об этом стало известно благодаря отечественному изданию «АВТОСТАТ».

В сообщении отдельно отмечается, что будущий кроссовер Skoda Kodiaq отечественного производства будет производиться на мощностях немецкого автомобильного концерна Volkswagen, расположенных в Нижнем Новгороде. Серийное производство начнется уже в первом квартале 2018 года.

Со слов представителей компании, локальный выпуск кроссоверов поможет расширить моторную гамму, а также, как пишет carsweek , добавить разновидности комплектаций и дополнительных опций. Также отмечается, что локализация сократит сроки поставок и наличие разных комплектаций в дилерских салонах. Напомним, что реализация нового внедорожника Skoda Kodiaq на территории России стартовала только в июне текущего года, и с этого момента было продано более 1,7 тыс. экземпляров.

На данный момент самая дешевая комплектация Ambition Plus обходится клиентам от 2 000 000 рублей, а более дорогая версия Style Plus стоит от 2 315 000 рублей.

Также в сообщении от пресс-службы российского офиса компании Skoda говорилось, что в августе 2018 года в Россию придет специальная линейка автомобилей в версии Hockey Edition, которая будет представлена в моделях Skoda Rapid, Octavia и Kodiaq.

К сожалению компания пока не сообщает стоимость ни автомобилей в специальной серии, ни локализованного внедорожника.