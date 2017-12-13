Шведские семьи помогут Volvo создать беспилотник 10

С сегодняшнего дня обычные шведские семьи начнут помогать компании Volvo Cars разрабатывать автомобиль с автономным управлением.

Они будут тестировать опытные образцы на дорогах общего пользования в Гётеборге и делиться впечатлениями с инженерами компании.

Первые две семьи из Гётеборга, Хайн (Hain) и Симоновски (Simonovski), уже стали участниками проекта Drive Me и получили премиальные кроссоверы Volvo XC90. Еще три семьи присоединятся к проекту в начале следующего года, а всего в течение ближайших четырех лет в нем будет задействовано порядка 100 человек.

Обе семьи станут для проекта Drive Me источником бесценной информации — инженеры Volvo Cars будут отслеживать их ежедневные перемещения на автомобиле на работу, с детьми в школу или в магазин за продуктами. Volvo Cars планирует вывести беспилотный автомобиль на рынок к 2021 году, и данные, получаемые в рамках проекта Drive Me, играют ключевую роль в достижении поставленной цели.

«Очень здорово быть частью такого проекта, — говорит 45-летний Алекс Хайн. — Ведь у нас есть шанс поучаствовать в разработке технологии, которая однажды спасет не одну жизнь».

Совершенно обычные люди будут привлечены на разных стадиях проекта Drive Me — от тестирования автомобилей с электронными помощниками управления до поездок на полностью автономных машинах.

«Drive Me — важный исследовательский проект Volvo Cars, — рассказывает Хенрик Грин (Henrik Green), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars. — Мы рассчитываем получить массу важных данных от семей, принимающих в нем участие, и будем использовать их опыт для улучшения беспилотной технологии. В результате к 2021 году мы сможем предложить полностью готовый автомобиль с автономным управлением».

Семьи Хайн и Симоновски получили в свое распоряжение Volvo XC90, оснащенные новейшими технологиями помощи водителю.

На кроссоверах, в том числе, установлен целый арсенал видеокамер и датчиков, которые отслеживают поведение человека за рулем и следят за тем, что происходит снаружи автомобиля.

Во время первых этапов тестирования водители будут всегда держать руки на рулевом колесе и постоянно следить за дорогой во время езды. В будущем все участники Drive Me познакомятся с более продвинутыми системами и, после прохождения специального тренинга, начнут их использовать.

Но даже на последующих этапах тестирование усовершенствованных моделей будет проходить в контролируемых условиях под надзором экспертов по безопасности Volvo Cars. Ни одна технология не выйдет за рамки эксперимента, если останутся хоть малейшие сомнения в ее безопасности. Другими словами, Volvo Cars разрабатывает беспилотные автомобили с той же тщательностью и скрупулезностью, которые позволили компании зарекомендовать себя как производителя едва ли не самых безопасных автомобилей в мире.