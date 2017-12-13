Российская таможня закупила 30 автомобилей Ford Transit 17

Ford Sollers сообщает о приобретении специальных версий Ford Transit Федеральной таможенной службой России.

30 мобильных комплексов обеспечат эффективную работу и перемещение мобильных групп ФТС, осуществляющих контроль за соблюдением действующих запретов и ограничений на ввоз отдельных категорий товаров вблизи белорусско-российской и российско-казахской границы. В соответствии с требованиями государственной службы, Ford Transit были переоборудованы в высокотехнологичные мобильные комплексы, оснащенные передовыми средствами контроля, досмотра и передачи информации.

Основой для мобильных комплексов послужили фургоны со стандартной колесной базой и средней крышей общей массой 3500 кг, оснащенные турбодизелем Duratorq (2,2 л, 125 л.с.), 6-ступенчатой МКП и полноприводной трансмиссией. Наличие доступной полноприводной модификации, значительно расширяющей возможности автомобиля на дорогах с плохим покрытием и в сложных погодных условиях, стало одним из решающих факторов в пользу выбора Ford Transit.

Передовые технологии и разработки компании Ford Sollers позволили реализовать все требования заказчика и создать на базе фургона удобный офис, обладающий всем необходимым оборудованием для выполнения работы вдали от стационарных пунктов ФТС. В оснащение мобильного комплекса ФТС на базе Ford Transit входят автоматизированные рабочие места с офисными креслами, столом и компьютером, принтер-сканер, системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения.

Для досмотра автомобилей предусмотрены носимая видеокамера и портативная система для досмотра труднодоступных мест. На борту организовано подключение к интернету по Wi-Fi, бесперебойное питание многочисленной техники обеспечивается с помощью бензинового электрогенератора. Поддерживать порядок в мобильном офисе помогают антресоли, столы, шкаф для одежды.

Ford Transit является лидером продаж среди автомобилей иностранных брендов в сегменте легких коммерческих автомобилей* на российском рынке. Помимо высокой надежности и экономичности покупателей Ford Transit привлекает возможность заказать автомобиль в уникальной модификации, предназначенной для решения узкоспециализированных задач.

В настоящее время линейка Ford Transit в России состоит уже из более чем 50 модификаций, разработанных аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) компании Ford Sollers в соответствии со строгими стандартами качества Ford. Приобретая специальные версии автомобилей на базе Ford Transit, покупатель получает комплексную информацию об особенностях транспортного средства и характеристиках автомобиля, а также сервисную и гарантийную поддержку автомобилей в специализированном Transit центре со специально обученным персоналом.

* По результатам 2016 года и 10 месяцев 2017 года (данные AEB)