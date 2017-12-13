Родстер Bugatti Type 55 1931 года уйдёт с молотка
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Родстер Bugatti Type 55 1931 года уйдёт с молотка
Декабрь 13 18:04 2017

Аукционный дом Gooding & Company выставит на январские торги «один из самых желанных спорткаров довоенной эпохи» — родстер Bugatti Type 55 1931 года.

За автомобиль, выпущенный тиражом 38 машин, планируется выручить от четырех до пяти миллионов долларов (236-295 миллионов рублей).

В описании лота указано, что это первый экземпляр модели, который выставлялся на Парижском автосалоне в 1931 году и ранее принадлежал Дюку Ла-Тремойль, члену одной из старейших семей Франции. При этом из 38 выпущенных экземпляров Type 55 лишь первый отличался капотом, как у гоночных машин.

В основе родстера лежит шасси от Type 45 и Type 47, построенных для гонок класса «Гран При». В движение «Бугатти», как пишет motor, приводила компрессорная «восьмерка» с двумя распредвалами. Отдача 2,3-литрового агрегата — 131 лошадиная сила. Он сочетался с четырехступенчатой механикой от турера Type 49.

У машины оригинальное шасси и двигатель. В 2012 году родстер был полностью отреставрирован.

На том же аукционе будет выставлен 562-сильный суперкар Lexus LFA Nurburgring Package. Автомобиль укомплектован гоночной подвеской, спортивной выхлопной системой и агрессивным аэродинамическим обвесом. Пробег купе — менее 100 километров.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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