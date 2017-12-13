Мастерство эвакуации

Служба эвакуации пыталась погрузить минивэн, припаркованный возле д. 2 на 3-ем Покровском проезде в Котельниках. Эвакуация велась под присмотром сотрудника ГИБДД. Но машине и её хозяину от этого легче не было.
Во время подъема эвакуатором иномарку мотало из стороны в сторону. Когда автомобиль в очередной раз пытались поставить на платформу, она вдруг перевесилась и резко свалилась вниз передней частью. От поломок авто спасло только то, что стрелка манипулятора уже находилась достаточно высоко, а хозяин иномарки вместе с прибежавшими на помощь горожанами цеплялся за задние колеса автомобиля.
Получил ли во время такой жёсткой эвакуации минивэн повреждения – на видео не видно. Но довести до конца начатое эвакуаторщику так и не удалось. Автомобиль оставили на месте.
C 2014 года www.amsrus.ru
Это делика? Ахренеть 🙂
Тойота Таун Эйс 1990
Учите мат. часть. )))
Поправили
Количество нецензурной лексики обратно пропорционально профессионализму службы эвакуации.
комментаторы овощи и планктон, #типичныйблогер
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