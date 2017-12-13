Мастерство эвакуации
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Декабрь 13 09:05 2017

В Котельниках хозяину минивэна удалось спасти своё авто от жесткой эвакуации.

Служба эвакуации пыталась погрузить минивэн, припаркованный возле д. 2 на 3-ем Покровском проезде в Котельниках. Эвакуация велась под присмотром сотрудника ГИБДД.  Но машине и её хозяину от этого легче не было.

Во время подъема эвакуатором иномарку мотало из стороны в сторону. Когда автомобиль в очередной раз пытались поставить на платформу, она вдруг перевесилась и резко свалилась вниз передней частью. От поломок авто спасло только то, что стрелка манипулятора уже находилась достаточно высоко, а хозяин иномарки вместе с прибежавшими на помощь горожанами цеплялся за задние колеса автомобиля.

Получил ли во время такой жёсткой эвакуации минивэн повреждения – на видео не видно. Но довести до конца начатое эвакуаторщику так и не удалось. Автомобиль оставили на месте.

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  Категории:
Автожестьслайдер
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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6 комментариев

  1. Алексей Каратеев
    Декабрь 13, 09:13 #1 Алексей Каратеев

    Это делика? Ахренеть 🙂

  2. Vitaly Grozny
    Декабрь 13, 11:29 #2 Vitaly Grozny

    Количество нецензурной лексики обратно пропорционально профессионализму службы эвакуации.

  3. Давид Кох
    Декабрь 13, 11:54 #3 Давид Кох

    комментаторы овощи и планктон, #типичныйблогер

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