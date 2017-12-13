Audi Sport анонсирует линейку спортэлектрокаров 1

С 2020 г. компания Audi начнет выпускать новую линейку спортивных автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.

Об этом изданию Autocar рассказал глава подразделения Audi Sport Штефан Винкельман.

По словам топ-менеджера, первая электрическая модель Audi Sport появится в конце 2020 г., а вскоре вслед за ней будет выпущено еще несколько. Кроме того, в компании планируют сделать ставку на разработку «зеленых» спортивных кроссоверов.

При этом Винкельман отметил, что электрокары не заменят в обозримом будущем традиционные спортивные машины марки. Так, в 2018, 2019 и 2020 г. Audi, как сообщает Autonews , выпустит несколько новинок с турбомоторами.