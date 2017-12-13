Audi Sport анонсирует линейку спортэлектрокаров

Об этом изданию Autocar рассказал глава подразделения Audi Sport Штефан Винкельман.
По словам топ-менеджера, первая электрическая модель Audi Sport появится в конце 2020 г., а вскоре вслед за ней будет выпущено еще несколько. Кроме того, в компании планируют сделать ставку на разработку «зеленых» спортивных кроссоверов.
При этом Винкельман отметил, что электрокары не заменят в обозримом будущем традиционные спортивные машины марки. Так, в 2018, 2019 и 2020 г. Audi, как сообщает Autonews, выпустит несколько новинок с турбомоторами.
«Мы не забываем о наших иконах и будем продолжать производить их. Мы прекрасно понимаем, что электрических технологии чрезвычайно важны, но при этом мы также продолжим выпуск наддувных агрегатов, так как очень гордимся ими», — заявил Винкельман.
C 2014 года www.amsrus.ru
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