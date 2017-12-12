В 2018 году Porsche вновь поборется за чемпионский титул

В рамках автоспортивного гала-мероприятия Night of Champions в Вайссахе компания Porsche отметила всемирные успехи команд и пилотов в сезоне 2017. Одновременно было объявлено о масштабном расширении глобальной программы GT.
В сезоне 2018/2019 заводская команда Porsche GT вновь будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в классе GTE-Pro. В 911 RSR со стартовым номером 91 за чемпионский титул сразятся Джанмария Бруни и Рихард Литц, в автомобиле со стартовым номером 92 – Михаэль Кристенсен и Кеван Эстр. В классе GTE-Am на стартовую позицию претендует ряд клиентских команд на 911 RSR модельного года 2017. В целом клиентам было продано семь автомобилей 911 RSR для участия в чемпионате WEC, 24 часах Ле-Мана и европейской серии Ле-Ман.
Porsche 919 Hybrid
Один из экипажей чемпионата IMSA Weathertech Championship в 2018 году снова воссоединится: Ник Тэнди и Патрик Пиле, как это было в их чемпионском 2015 году, снова делят между собой кокпит 911 RSR со стартовым номером 911. Во втором автомобиле команды под номером 912 выступает еще один экипаж мирового класса, а именно двукратный абсолютный победитель Ле-Мана Эрл Бамбер и чемпион Intercontinental GT Challenge и гоночной серии Blancpain Лауренс Вантор.
Porsche 911 RSR, Porsche GT Team (911): Patrick Pilet, Frederic Makowiecki, Dirk Werner.
Успешная клиентская гоночная модель 911 GT3 R для участия в сезоне 2018 GT3 проходит обновление. Комплект деталей, которым могут оснащаться все автомобили модельных годов 2016 и 2017, включает в себя среди прочего новую переднюю крышку для оптимизации терморегулирования и боковые флики для улучшения аэродинамического баланса.
В чемпионате Intercontinental GT Challenge во всех гонках Porsche поддерживает, по меньшей мере, одну местную команду, выступающую на 911 GT3 R в классе Pro. Трио заводских пилотов Дирк Вернер, Ромен Дюма и Фредерик Маковецки будет участвовать во всех гонках и бороться за победу в зачете пилотов. В гоночной серии Blancpain GT Endurance Cup трио также выступает на 911 GT3 R, который стартует во всех гонках за команду Manthey Racing. Во многих других международных и национальных гоночных сериях GT, таких как европейская серия Ле-Ман, Pirelli World Challenge, японская серия Super GT или чемпионат по гонкам на длинные дистанции на Нюрбургринге, Porsche поддерживает клиентские команды, предоставляя инженеров и пилотов.
Porsche 911 GT3 R, Modelljahr 2018
Действующий чемпион мира FIA WEC и победитель Ле-Мана в сезоне 2018 возвращается в гонки GT. Вместе с Кеваном Эстром он выступает в ADAC GT Masters за собственную команду Team 75 Bernhard.
В 24-часовой гонке ADAC на Нюрбургринге на старт выйдут предположительно сразу девять автомобилей Porsche 911 GT3 R. Пять автомобилей будут задействованы клиентскими командами в классе Pro, четыре посоревнуются в зачете любителей. Manthey Racing выставляет на старт одновременно два автомобиля под управлением заводских пилотов: в 911 GT3 R со стартовым номером 911 друг друга сменяют Эрл Бамбер, Лауренс Вантор, Кеван Эстр и Патрик Пиле. По номером 912 в гонке участвуют Ромен Дюма, Рихард Литц, Фредерик Маковецки и Ник Тэнди. В целом на старт марафона в Айфеле 12/13 мая выходят 13 заводских пилотов и четыре юных профессионала Porsche.
Новый 911 GT3 Cup, который в сезоне 2017 отметил свой дебют в суперкубке Porsche Mobil 1 Supercup, кубке Carrera Cup Германии, а также в Северной Америке, в 2018 году в основном будет использоваться в 21 монокубке марки, которые проходят по всему миру. В целом с конвейера завода Porsche в Штуттгарт-Цуффенхаузене к весне 2018 года сойдут 339 экземпляров 485-сильного гоночного болида для монокубков. Еще никогда не выпускалось так много гоночных автомобилей одного типа на сезон. Таким образом, Porsche 911 GT3 Cup остается самым продаваемым гоночным автомобилем в мире.
911 GT3 Cup
Перед командой Porsche LMP в 2018 году стоит новая задача – успешный вход в Формулу-E. Это должно произойти с шестого сезона, который стартует в конце 2019 года. До этого момента команда будет заниматься разработкой концепции, созданием и тестированием общей системы привода. Первые шаги были сделаны уже в 2017 году, в следующем году предстоит реализация концепции. Первые тестовые заезды собранного гоночного болида Формулы-E от Porsche запланированы на начало 2019 года. Второй задачей является проведение прощального турне трехкратного победителя Ле-Мана Porsche 919 Hybrid. Вне спортивных мероприятий чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC и таким образом вне регламентации используемого количества энергии инновационный гоночный болид в течение всего года будет принимать участие в многочисленных мероприятиях. Точная программа выступлений будет опубликована в начале 2018 года. В конце 2018 года эра гибридного прототипа мощностью почти 900 л.с. окончательно завершится, и 919-й отправится в свой последний заезд в музей Porsche.
C 2014 года www.amsrus.ru
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