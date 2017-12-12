В 2018 году Porsche вновь поборется за чемпионский титул 8

Porsche планирует выступить в Ле-Мане с четырьмя автомобилями.

В рамках автоспортивного гала-мероприятия Night of Champions в Вайссахе компания Porsche отметила всемирные успехи команд и пилотов в сезоне 2017. Одновременно было объявлено о масштабном расширении глобальной программы GT.

В 2018 году Porsche вновь поборется за чемпионский титул

В сезоне 2018/2019 заводская команда Porsche GT вновь будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в классе GTE-Pro. В 911 RSR со стартовым номером 91 за чемпионский титул сразятся Джанмария Бруни и Рихард Литц, в автомобиле со стартовым номером 92 – Михаэль Кристенсен и Кеван Эстр. В классе GTE-Am на стартовую позицию претендует ряд клиентских команд на 911 RSR модельного года 2017. В целом клиентам было продано семь автомобилей 911 RSR для участия в чемпионате WEC, 24 часах Ле-Мана и европейской серии Ле-Ман.

Активное участие США

Один из экипажей чемпионата IMSA Weathertech Championship в 2018 году снова воссоединится: Ник Тэнди и Патрик Пиле, как это было в их чемпионском 2015 году, снова делят между собой кокпит 911 RSR со стартовым номером 911. Во втором автомобиле команды под номером 912 выступает еще один экипаж мирового класса, а именно двукратный абсолютный победитель Ле-Мана Эрл Бамбер и чемпион Intercontinental GT Challenge и гоночной серии Blancpain Лауренс Вантор.

Обновление клиентского гоночного болида 911 GT3 R

Успешная клиентская гоночная модель 911 GT3 R для участия в сезоне 2018 GT3 проходит обновление. Комплект деталей, которым могут оснащаться все автомобили модельных годов 2016 и 2017, включает в себя среди прочего новую переднюю крышку для оптимизации терморегулирования и боковые флики для улучшения аэродинамического баланса.

В чемпионате Intercontinental GT Challenge во всех гонках Porsche поддерживает, по меньшей мере, одну местную команду, выступающую на 911 GT3 R в классе Pro. Трио заводских пилотов Дирк Вернер, Ромен Дюма и Фредерик Маковецки будет участвовать во всех гонках и бороться за победу в зачете пилотов. В гоночной серии Blancpain GT Endurance Cup трио также выступает на 911 GT3 R, который стартует во всех гонках за команду Manthey Racing. Во многих других международных и национальных гоночных сериях GT, таких как европейская серия Ле-Ман, Pirelli World Challenge, японская серия Super GT или чемпионат по гонкам на длинные дистанции на Нюрбургринге, Porsche поддерживает клиентские команды, предоставляя инженеров и пилотов.

Действующий чемпион мира FIA WEC и победитель Ле-Мана в сезоне 2018 возвращается в гонки GT. Вместе с Кеваном Эстром он выступает в ADAC GT Masters за собственную команду Team 75 Bernhard.

Девять Porsche 911 GT3 R в 24-часовой гонке на Нюрбургринге

В 24-часовой гонке ADAC на Нюрбургринге на старт выйдут предположительно сразу девять автомобилей Porsche 911 GT3 R. Пять автомобилей будут задействованы клиентскими командами в классе Pro, четыре посоревнуются в зачете любителей. Manthey Racing выставляет на старт одновременно два автомобиля под управлением заводских пилотов: в 911 GT3 R со стартовым номером 911 друг друга сменяют Эрл Бамбер, Лауренс Вантор, Кеван Эстр и Патрик Пиле. По номером 912 в гонке участвуют Ромен Дюма, Рихард Литц, Фредерик Маковецки и Ник Тэнди. В целом на старт марафона в Айфеле 12/13 мая выходят 13 заводских пилотов и четыре юных профессионала Porsche.

911 GT3 Cup устанавливает новый рекорд

Новый 911 GT3 Cup, который в сезоне 2017 отметил свой дебют в суперкубке Porsche Mobil 1 Supercup, кубке Carrera Cup Германии, а также в Северной Америке, в 2018 году в основном будет использоваться в 21 монокубке марки, которые проходят по всему миру. В целом с конвейера завода Porsche в Штуттгарт-Цуффенхаузене к весне 2018 года сойдут 339 экземпляров 485-сильного гоночного болида для монокубков. Еще никогда не выпускалось так много гоночных автомобилей одного типа на сезон. Таким образом, Porsche 911 GT3 Cup остается самым продаваемым гоночным автомобилем в мире.

919 Hybrid отправляется в мировое прощальное турне

Перед командой Porsche LMP в 2018 году стоит новая задача – успешный вход в Формулу-E. Это должно произойти с шестого сезона, который стартует в конце 2019 года. До этого момента команда будет заниматься разработкой концепции, созданием и тестированием общей системы привода. Первые шаги были сделаны уже в 2017 году, в следующем году предстоит реализация концепции. Первые тестовые заезды собранного гоночного болида Формулы-E от Porsche запланированы на начало 2019 года. Второй задачей является проведение прощального турне трехкратного победителя Ле-Мана Porsche 919 Hybrid. Вне спортивных мероприятий чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC и таким образом вне регламентации используемого количества энергии инновационный гоночный болид в течение всего года будет принимать участие в многочисленных мероприятиях. Точная программа выступлений будет опубликована в начале 2018 года. В конце 2018 года эра гибридного прототипа мощностью почти 900 л.с. окончательно завершится, и 919-й отправится в свой последний заезд в музей Porsche.

Заводские пилоты 2018

Эрл Бамбер (27 лет) Новая Зеландия Йорг Бергмайстер (41 год) Германия Тимо Бернхард (36 лет) Германия Джанмария Бруни (36 лет) Италия Михаэль Кристенсен (27 лет) Дания Ромен Дюма (39 лет) Франция Кеван Эстр (29 лет) Франция Брендон Хартли (28 лет) Новая Зеландия Нил Яни (34 года) Швейцария Рихард Литц (33 года) Австрия Патрик Лонг (36 лет) США Андре Лоттерер (36 лет) Германия Фредерик Маковецки (37 лет) Франция Свен Мюллер (25 лет) Германия Патрик Пиле (36 лет) Франция Ник Тэнди (33 года) Великобритания Лауренс Вантор (26 лет) Бельгия Дирк Вернер (36 лет) Германия

Юные профессионалы

Маттео Кайроли (21 год) Италия Мэтт Кэмпбелл (22 года) Австралия Матье Жамине (23 года) Франция Деннис Ольсен (21 год) Норвегия

Юниоры