Тест-драйв Lexus NX 200t – проблемы подросткового возраста 9

«Ну а чего ты хочешь от подростка?» – Этот шуточный ответ, прозвучавший от управляющего пресс-парком Lexus, окончательно расставил все на свое место в том ворохе противоречивых впечатлений, образовавшемся после недельного общения с Lexus NX 200t.

И действительно, самый маленький на сегодняшний день в семействе «паркетников» Lexus, он очень похож на «молодую поросль».

В нем есть задор молодости, приглядывается отличный потенциал, он свеж, привлекателен. Но, как подростка, его бросает из крайности в крайность.

Если следовать традиционной схеме изложения впечатлений об автомобиле, то сначала принято говорить о дизайне. Описывают его, чаще всего в антропоморфных терминах, приписывая острым изгибам агрессивность, а плавным — спокойствие и солидность. Так вот, наш «подросток» колюч и ершист как и положено молодому максималисту. Острых изломов поверхностей здесь хватит на половину модельного ряда иного автопроизводителя.

Хотя, по моему, тут стоит говорить не об агрессивности, а о футуристичности. Кажется, что в Lexus мечтают о том дне, когда начнут проектировать дизайн межпланетных кораблей, а пока — тренируются на земных объектах. Результат впечатляет, но с одной оговоркой — из-за того, что NX машина маленькая, в некоторых цветах, например — сером или стальном, пластиковые накладки колесных арок не гармонируют с кузовом. Кажется, что автомобильчик сплющили огромным тисками и вся футуристичность идет насмарку.

Впечатление это — чистая оптика, об этом можно уверенно сказать, взглянув на NX в красном цвете. Вот тут все гармонично и на своих местах. Поэтому, не спешите кривится, когда ваша дама потребует «вот это, только чтобы красный!». Она будет права. Кроме того, ничего не запрещаете разбавить унылый столичный серо-черный трафик еще одной яркой тачкой. Интерьер Lexus NX это отдельная песня и предмет ожесточенных споров.Поклонники немецкой лаконичности назовут его крикливым, а любители роскоши в европейском стиле просто недоумённо поднимут брови. Мы же скажем просто — он необычен.

И речь тут не о знаменитом зеркальце-крышечке, из-за которой многие коллеги безапелляционно записали NX в «женские машинки». Уже на RX японцы резко изменили стиль интерьера, уйдя от «замыленных» форм и заслужив похвалу и прессы и клиентов. Работая с NX, дизайнеры Lexus несколько увлеклись и, развивая успех, немного переборщили. Интерьер NX похож на все того-же подростка, излишне старающегося походить на взрослого и из-за этого выглядящего немного карикатурно. Попросту говоря, в салоне NX слишком много всего. Здесь и панели из бамбука, кожа, её имитации, пластик, похожий на металл и металл, похожий на пластик.

Последний, пожалуй, самый большой недостаток интерьера. Вообще, по моему мнению, главный критерий премиального авто — «настоящесть». И она подразумевает, что в если вы видите, что-то похожее на металл, то оно и будет металлом. Пластиковым дверным ручкам и накладкам под метал не место в премиум-классе.

А вообще, так и хочется сказать — японцы, успокойтесь! Осознайте уже наконец, что вас любят совсем не за то, что вы хотите догнать и перегнать немецкую тройку, а за то, что вы по прежнему делаете довольно надежные машины. Которые, к тому же, еще и дольше сохраняют цену вне зависимости от класса, чего никак не сказать о европейских авто.

За то время, что машина катается по нашим дорогам выявились и другие особенности «подросткового» возраста NX. Так, некоторые нарекания звучат по части комплектаций, которых пять ценой от 2 443 000 до 2 960 000 рублей. Многих удивляет, что при наличии зеркальца (ну как же не помянуть его) в NX нет полноценного очечника. Кому-то не хватает трансформируемости салона, особенно передних сидений.

Многие сетуют на слабую шумоизоляцию и капот «из фольги». Футуристический салон поругивают за маркость. Впрочем, тут непонятно, кто виноват — дизайнеры или владельцы. Как говорится: «Чисто не там где убирают, а там где не сорят». Особенную боль владельцам NX доставляет отсутствие опций, имеющихся в соплатформеннике RAV4: «Автоматического перехода с ближнего на дальний и обратно в ночное время нет ни в одной комплектации.

Чушь полная, в то время как на RAV4 эта фича присутствует в богатых версиях, это как понимать?», «на рыбалку с друзьями не съездить! Места мало», «наклонная торпедо не дает положить обед из МакАвто!». Строго говоря, последнее, учитывая ориентированность Lexus на американский рынок, и впрямь серьезное упущение. А вообще, жалобы владельцев NX это порой песня. Многие удивлены, что почету на дороге не больше чем Nissan Juke или, прости господи, Кашкай — «как же так?! Это же Lexus!».

В том то и дело, друзья, что это «бэби-Lexus» и ничего вы тут не поделаете, пусть в конкурентах своих он числит Cadillac, Audi Q3 и Mercedes-Benz. И вообще, пора уже заканчивать меряться длинной чего бы то ни было на дороге. Если же говорить о моих личных впечатлениях, то более всего в интерьере NX мне мешало отсутствие разъемов USB на передней панели.

Система кругового обзора на NX работает с помощью набора камер — подозреваю, что зеркала будут весьма востребованы у нехороших людей

Ездить без навигатора или возможности подзарядить смартфон, не самое приятное дело. Особенно в столичных пробках. Понятно, что владельцы решат эту проблему просунув проводку под панель, но все же… Мне по прежнему не нравится орган управления мультимедиа и настройками. Отказавшись от джойстика, Lexus поменял шило на мыло и воткнул рядом с подлокотником сенсорную панель. Хрен редьки не слаще.

Правда, это не мешает Mark Levinson по-прежнему превосходно звучать и выкрутив очень приятный на ощупь алюминиевый регулятор громкости, вы вполне способны устранить недочеты «шумки». Лично у меня претензий к плавности хода, управляемости и рулю Lexus нет никаких. Я довольно часто «прыгаю» с «японок» на «европейцев» и могу сказать, что традиционная легкость руля японцев скорее особенность, а не недостаток. Да и в городе гораздо приятнее иметь дело с легким рулем.

На ходу NX мне скорее понравился чем нет. Кто-то из владельцев жалуется на жесткость, но чего тут жаловаться — но физику не обманешь и это автомобиль с колесной базой 2660 мм. Хотите мягкости — пожертвуйте размером колесных дисков и поставьте повыше резину. Кстати, в адрес штатной резины от владельцев тоже много нареканий — жестокая и шумная. Но это как раз тот случай, когда все в наших руках и можно бюджетно сделать погромче магнитолу или обзавестись комплектом резины, которая вам более по нраву.

Лично у меня единственное нарекание — расход топлива. Жрет наш малыш как не в себя и особого «выхлопа» с этой прожорливости не видно. Не то, чтобы я привередничаю, но от двухлитрового турбированного движка хотелось бы увидеть больше резвости и приземистости на скоростях после 130. Напомним, что у нас под капотом. Итак, как утверждает Toyota: «2-литровый турбированный бензиновый двигатель с непосредственным впрыском собственной разработки Lexus сочетает великолепные динамические характеристики с топливной экономичностью. Инновационный двигатель впервые в мире оснащается встроенным в головку блока цилиндров длинным трубчатым выпускным коллектором с водяным охлаждением и турбокомпрессором с двойной улиткой (странно, вроде на Ford это тоже в то уже время появилось).

Максимальная мощность — 238 л. с. при 4800–5600 об/мин и 350 Нм крутящего момента при 1650–4000 об/мин. Турбодвигатель и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия новой разработки позволяют NX 200t показывать впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 7,2 с, при этом расход топлива составляет 8,8 л/100 км». Попытки ускориться после 130-140 не особо вдохновляют, а после 160 реакция на педаль газа заметно хуже чем у того же полуторалитрового MINI Cubman с трясущимся трехцилиндровиком.

И да, я не знаю в каких условиях достигнут был этот фантастический результат в 8 литров, но меньшее 11 у меня не вышло, а в городе NX устойчиво потреблял не меньше 15 литров. Сделать скидку на то, что это первый опыт TOYOTA с туромотором нельзя — у японцев уже были турбовые Сaldina с двухлитровым 3S-GTE, выдававшим 260 л.с. И много чего еще. Жрали они, конечно, не меньше, но ехали ни в пример веселее. Пожалуй это главный недостаток NX и додумались ли японцы исправить его на обновленной машине, мы узнаем уже очень скоро.

В остальном NX один сплошной плюс. Уж в женских глазах точно. Девчонкам нравится в нем практически все — экстравагантная внешность, богатый, пусть и пестрый, интерьер, легкость в управлении и общее ощущение себя «я принцесса и это моя карета!» Я очень люблю испытывать такие машины на их «целевой аудитории» и в этот раз доверил ненадолго руль знакомой барышне с большим опытом вождения и самостоятельных автопутешествий.

Вердикт был однозначный: «Тачка — класс. Мне здесь нравится все. Сиденье отличное. Музыка супер. Места для ребенка сзади достаточно. Ну и пусть он едет не так «зло» как немец, но для поездок на большие расстояния то, что надо! Все удобно, плавно. Зеркальце это просто милота!».

Мой любимый пример высокомерного отношения японцев к гайдзинам и левшам — в отличии от европейских и американских марок ручка закрывания багажника только одна и только для правши

Окончательно Lexus NX покорил даму, когда пришлось воспользоваться дальним светом — зрелище дороги залитой от обочины до обочины диодными прожекторами чуть ли не на на километр вперед, потрясает. Для человека, регулярно перемещающегося на большие расстояния вне городов, хороший свет чуть ли не первейшая система безопасности и тут у Lexus 100% успех. Повторю, глядя на то, сколь минимальны внешние и интерьерные изменения в обновленого NX, будет очень интересно посмотреть как японцы провели работу над ошибками. Они народ внимательный и пусть и упираются иногда в мелочах, но готовы слушать и слышать. Услышали ли в этот раз? — проверим уже очень скоро.