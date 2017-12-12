Tesla Model S в новом дизайне и новом кузове 20

Британская дизайн-студия и нидерландское кузовное ателье выпустят универсал, построенный на платформе Tesla Model S.

Британская независимая дизайн-студия опубликовала новые тизеры универсала, который построят на базе электрокара Tesla Model S. Официальная премьера автомобиля состоится в марте следующего года.

Постройку электромобиля с кузовом Shooting Brake доверили нидерландскому кузовному ателье RemetzCar, базирующемуся в Амстердаме. По предварительным данным, как сообщает Autonews , всего будет построено 20 подобных автомобилей.

Ранее предполагалось автомобиль получит кузов типа Shooting Brake, что предусматривает трехдверную конструкцию. Однако, судя по нынешним скетчам, новинка сохранит задние двери. Остальные подробности об универсале Tesla Model S станут известны ближе к его премьере.

В прошлом году компания RemetzCar представила роскошный катафалк, созданный на базе Tesla Model S. В списке других проектов нидерландской компании также значатся удлиненные версии премиальных седанов Bentley Mulsanne, Audi A7 L и Mercedes-Benz S-Class.