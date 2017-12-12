Renault Captur 2019 получит турбированный мотор 14

Стали известные первые подробности про новое поколение кроссовера Renault Captur, его продажи начнутся в 2019 году.

Сегодня в распоряжении зарубежных порталов оказались первые подробности про Renault Captur 2019 модельного года.

Так, после смены поколений у кроссовера будут немного увеличены габариты, а моторная гамма пополнится турбированными агрегатами.

По предварительной информации в основе нового поколения автомобиля расположится платформа от будущего Рено Клио пятого поколения.

Размеры нового Renault Captur 2019 вырастут, а пространства в салоне станет больше. Дизайн модели будет выполнен в стилистике Renault TreZor и Symbioz.

В салоне производитель будет использовать более качественные материалы отделки, а также появится информационно-развлекательная система с увеличенным сенсорным экраном.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена новыми 1,3-литровыми турбированными бензиновыми моторами мощностью от 115 до 140 лошадиных сил.

Также моторная гамма будет представлена турбированным дизельным агрегатом, который доступен и для текущей модели. Не исключается, как пишет tvoe-avto , появление и гибридной версии кроссовера.