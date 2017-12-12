Не, не. Не подорожают! 14

Минпромторг настаивает, что в 2018 году машины не подорожают.

Минпромторг: повышение утильсбора на 15% не приведет к подорожанию российских машин.

В Минпромторге России сообщили, что средневзвешенная индексация утильсбора на автомобили с 2018 года составит 15–17,5% в зависимости от объема двигателя, а не на 87–125%.

Индексация рознится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности, бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15–17,5%.

Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в России автомобилей, настаивают в Минпромторге. Это должно быть обеспечено ростом господдержки автопрома в 2018-2020 годах — запланировано более 125 млрд руб. ежегодно.

Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%. Отечественным концернам его неофициально компенсируют, сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. Но она заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group). По мнению экспертов, рост сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10–17%.

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