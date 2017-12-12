На торги выставлено редкое купе BMW 850Ci 1993 года султана Брунея 31

На продажу в Великобритании выставлен раритетный BMW 850Ci 1993 года выпуска, который первоначально принадлежал султану Брунея.

Стоит напомнить, что баварский бренд BMW выпускал флагманские купе BMW 8-Series в период с 1989 по 1999 года, а многие эксперты считали автомобиль самой лучшей моделью компании. Не удивительно, что BMW 8-Series привлекал внимание коллекционеров и просто состоятельных клиентов.

Автомобильный портал Carscoops сообщает, что на страницах британского сервиса AutoTrader появилось объявление о продаже BMW 8-Series в версии 850Ci 1993 года выпуска. Модель, как сообщает versiya.info , является единственным заводским автомобилем в цвете кузова Maldives Blue Metallic и правым расположением руля.

Первоначальным владельцем BMW 850Ci являлся султан Брунея, который в те времена прославился как страстный коллекционер роскошных автомобилей. Спустя 15 лет спорткар сменил владельца и теперь предложен для покупки в Великобритании. Отмечается, что купе не получило «заоблачной» цены – BMW 850Ci можно приобрести за 36 995 фунтов стерлингов, что эквивалентно 2 922 000 рублей по актуальному курсу.