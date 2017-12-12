Mercedes-Benz объявил цены на новое поколение купе CLS 23

Немецкая компания Mercedes-Benz озвучила европейские цены CLS нового поколения.

Четырехдверное купе уже доступно для заказа в Германии, где за него просят не менее 68 127 евро, что по актуальному курсу валют составляет порядка 4 767 000 рублей.

За эти деньги немецкие клиенты могут оформить предварительную заявку на автомобиль Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic (286 л.с.). Помимо этого, новинка доступна в модификации Mercedes-Benz CLS 400 d 4Matic (72 506 евро/около 5 073 000 рублей) и Mercedes-Benz CLS 450 4Matic (70 906 евро/около 4 961 000 рублей). Мощность указанных машин – 340 и 367 лошадиных сил соответственно.

Как рассказали в пресс-центре немецкого бренда, «живые» продажи новинки стартуют весной 2018 года. Все доступные в настоящий момент вариации машины оснащены полным приводом 4Matic и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В самом доступном исполнении 4-дверное купе Mercedes-Benz CLS нового поколения получает 18-дюймовые «катки», информационно-развлекательную систему с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, светодиодную подсветку салона, систему удержания в полосе движения и многое другое.

Кроме всего прочего, для нового Mercedes-Benz CLS доступен опциональный пакет AMG Line (2 737 евро/около 191 514 рублей). Также, как сообщает LiveCars.Ru , необходимо сказать о том, что в первый год официальных продаж модель будет предлагаться в особой версии Edition 1. В этом исполнении автомобиль уже в «базе» оснащён пакетом AMG Line и дополнительными «фишками». Доплата за такую вариацию автомобиля –12 495 евро (около 874 000 рублей).

Помимо этого, для автомобиля премиального бренда, по традиции, доступно множество различных опций и аксессуаров. В качестве напоминания, скажем, что мировой дебют 4-дверного купе Mercedes-Benz CLS нового поколения состоялся в рамках автосалона в Лос-Анджелесе-2017. Предполагается, что в России новинка появится летом следующего года.