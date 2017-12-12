Кроссовер Luxgen U5 станет электрокаром
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Кроссовер Luxgen U5 станет электрокаром
Декабрь 12 16:06 2017

Автоконцерн Luxgen анонсировал электрическую версию Luxgen U5.

В продаже автомобиль появится летом 2018 года. Первые изображения кроссовера появились в Сети.

Luxgen U5 с бензиновой силовой установкой дебютировал этим летом. Его усовершенствованная версия с электромотором дополнена синими вставками, но в целом дизайны моделей идентичны. О технических особенностях производитель не сообщает.

Под капотом прототипа U5 установлена силовая установка объемом на 1,6 литров, способная генерировать мощность в 120 «лошадей». Мотор, как сообщает ActualNews, работает в паре с 5-МКПП. Стоимость кроссовера на рынке Китая составляет 69,8 тыс. юаней или 625 тыс. рублей по текущему курсу.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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