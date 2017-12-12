Кроссовер Luxgen U5 станет электрокаром

В продаже автомобиль появится летом 2018 года. Первые изображения кроссовера появились в Сети.
Luxgen U5 с бензиновой силовой установкой дебютировал этим летом. Его усовершенствованная версия с электромотором дополнена синими вставками, но в целом дизайны моделей идентичны. О технических особенностях производитель не сообщает.
Под капотом прототипа U5 установлена силовая установка объемом на 1,6 литров, способная генерировать мощность в 120 «лошадей». Мотор, как сообщает ActualNews, работает в паре с 5-МКПП. Стоимость кроссовера на рынке Китая составляет 69,8 тыс. юаней или 625 тыс. рублей по текущему курсу.
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