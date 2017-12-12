BMW M7 удалось разогнать до 320 км/ч 10

Всего через несколько дней после выхода M550d люди, журналисты с YouTube канала AutoTopNL, взяли еще один заряженный BMW.

Выбор пал на баварского монстра с V12 в длинной колесной базе известная как M760i, без «L» в своем названии.

Это была не «обычная» версия, поскольку у нее есть дополнительный M пакет. Почему это имеет значение? Потому что, как пишет motormania , у обычного M760i есть электронный ограничитель максимальной скорости, запрограммированный на скорость в 250 км/ч, в то время как обновленная версия ослабляет его и позволяет полноразмерному роскошному седану достичь 305 км/ч.

Как показывает кадр, человек за рулем несколько раз пытается выжать BMW M760i на максимум. Только позже в видеоролике (запуск начинается примерно с отметки 5:38) ему удается протолкнуть электронику V12 за свои пределы и заставить ограничитель максимальной скорости выполнять свою задачу.

В то время как спидометр показывает почти 320 км/ч, на самом деле автомобиль, вероятно, выдает заявленную или ограниченную максимальную скорость в 305 км/ч. Счетчик оборотов показывал около 5500 об/мин, и, скорее всего, еще есть место для большего разгона. 300 километров в час очень впечатляет, учитывая, что автомобиль весит 2 326 килограмма.

