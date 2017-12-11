Шелковый путь — старт в Сиане
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Шелковый путь — старт в Сиане
Декабрь 11 19:04 2017

Международное ралли «Шелковый путь-2018»: старт в Сиане.

Старт международного ралли-марафона «Шелковый путь» будет дан в г.Сиань 15 июля 2018г., а финишируют спортивные экипажи 29 июля 2018г. на Красной площади в самом центре Москвы.

Свою приверженность Проекту 2018 года подтвердили генеральный партнер с российской стороны – ПАО «Газпром», и  FBlife —  цифровая автомобильная платформа КНР.

Шелковый путь 2018

Маршрут и новая логистическая схема ралли-марафона

Маршрут гонки следующего года будет существенно обновлен по сравнению с предыдущими маршрутами 2016 и 2017 года.

Одними из главных задач, поставленных руководством ралли-марафона является максимальное сокращение дорожных связок между скоростными спецучастками и поиск интересных со спортивной точки зрения участков по маршруту исторического Шелкового пути.

Дирекция гонки в настоящее время прорабатывается возможность использования транспортной авиации большой грузоподъёмности для того, чтобы переместить участников ралли, оптимизировав наземный маршрут, в частности, протяженные лиазоны.

Организаторами гонки принято решение отложить участие категории мотоциклов в 2018 году в связи с тем, что предполагаются кардинальные изменения в логистической структуре гонки 2018 года, связанные с масштабным задействованием транспортной авиации для всех участников ралли-марафона.

Шелковый путь 2018

Программа Международного ралли «Шелковый путь-2018 »

15 февраля 2018 — Начало приема заявок по льготным тарифам.

15 апреля 2018 — Начало приема заявок по стандартным тарифам.

1 июня 2018 — Окончание приема заявок.

25 июня 2018 — Отправка конвоя Европа (Париж) – Китай (Сиань).

13 и 14 июля 2018 — Административные и технические проверки в г Сиань (КНР).

15 июля 2018 — Торжественный старт в г. Сиань (КНР).

29 июля 2018 — Финиш ралли и торжественная церемония вручения призов на Красной площади в г.Москва.

4 августа 2018 – Возвращение конвоя из России (Москва) в Европу (Париж).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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