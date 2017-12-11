Певицу Юлию Началову задержали за странное вождение в Москве 68

Певицу Юлию Началову задержали в Москве, когда она ехала за рулём своего «лексуса» по странной траектории.

Отмечается, что алкоголем от артистки не пахло, однако от сдачи анализов она отказалась.



На кадрах видно, что в присутствии понятых Началова заявила, что не поедет к доктору-наркологу на медицинское освидетельствование и знает о риске лишиться прав.

По факту нарушения правил дорожного движения, сообщает телеграм-канал Mash , был составлен протокол, а саму певицу отстранили от управления автомобилем. Теперь Началовой грозит лишение прав до полутора лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.