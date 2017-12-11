Неликвидные авто на вторичном рынке 95

Эксперты выбрали известные модели и комплектации, которые по мере увеличения пробега сложно перепродать.

Выборка сделана по данным за второе полугодие 2017-го для автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. В целом, по мнению аналитиков, на снижение спроса могут влиять сразу несколько факторов: высокая цена, позиционирование марки, оснащенность комплектации и специфичность модели. Но в ряде случаев падение ликвидности автомобилей объяснить сложно даже профессионалам рынка.

Так, например, происходит с Mercedes-Benz B-класса, которые прежде неплохо продавались, но растеряли спрос, хотя многие продавцы говорят о том, что модель даже недооценена на рынке.

Нет, как пишет Российская газета , явных причин и для провала продаж седана Ford Fiesta, который только что вышел на вторичный рынок. Особенно удивителен низкий спрос на эту модель на фоне популярности автомобилей Ford с пробегом в целом.

Список продолжают неудачные комплектации востребованных моделей. В частности, это Skoda Yeti и Nissan Qashqai c бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 литра, который многие считают не только слабыми, но и ненадежными. Вероятность поломки снижает также спрос на кроссоверы Hyundai Tucson с роботизированной коробкой передач и Suzuki Grand Vitara — с механической.

Не продаются на «вторичке» хэтчбеки Opel Astra J в начальных версиях, хотя такие же седаны и универсалы расходятся довольно бодро, и Hyundai I30 — особенно с двигателем объемом 1,4 литра с «механикой».

Высокая цена отпугивает покупателей Chevrolet Cruze с бензиновым турбомотором 1.4 — он стоит столько же, сколько Ford Focus или Volkswagen Golf. Вместо подержанных «паркетников» Suzuki SX4 автолюбители предпочитают взять сопоставимый по стоимости Toyota RAV4.

Пикап Mitsubishi L200 по той же причине проигрывает конкуренцию Volkswagen Amarok, а кроссовер Nissan Terrano — своему «брату-близнецу» Renault Duster.