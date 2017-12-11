Летающий автомобиль создадут в России 20

Российская компания Hoversurf, представившая летающий электрический мотоцикл Scorpion 3, до конца следующего года запустит летающее такси Formula.

Новинка будет представлять собой пятиместный дрон стоимостью в 97 000 долларов. В настоящее время в «Сколково» разрабатывается прототип Formula.

Примечательно, что для детали для грядущего автомобиля будут печататься на 3D-принтере. По словам разработчиков, новинка сможет пролетать до 450 километров, а максимальная скорость составит 320 км/ч.

Для полета на ховербайке Hoversurf Scorpion 3 достаточно уведомления диспетчеров Росавиации, а вот что потребуется для управления летающим автомобилем, пока неизвестно. К настоящему моменту на Formula не поступило ни одного заказа.

«Их и не может быть: это продукт, который сам создаст рынок», – отметил основатель компании Hoversurf Александр Атаманов.



По его словам, новая модель объединит в себе черты самолёта и коптера. При этом, как рассказывает vladtime , электрическая турбина приводится в движение электромоторами. Динамическое крыло машины создавалось по образу птичьих крыльев. Благодаря электрическим приводам можно задать нужный угол атаки для создания подъёмной силы или сложить крыло на парковке. Производство новых летающих такси Formula предлагается организовать в ОАЭ, где уже сегодня разрешены полёты дронов-такси.