Ferrari 250 GT 1959 года ушёл с молотка за $17,99 млн 10

Раритетный Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione by Scaglietti 1959 года выпуска ушёл с молотка за 17 990 000 долларов.

Сообщается, что продажа модели состоялась на торгах в Нью-Йорке, которые были организованы аукционным домом RM Sotheby’s.

Согласно данным американского издания Carscoops, в Нью-Йорке аукционный дом RM Sotheby’s смог продать уникальный Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione by Scaglietti 1959 года за 17 990 000 долларов одному из американских коллекционеров. Отмечается, что модель имеет номер шасси 1451 и является одним из всего двух автомобилей, оснащенных легчайшим полностью алюминиевым кузовом.

Для коллекционеров в первую очередь примечательным фактом является то, что классический Ferrari 250 GT LWB California Spider имеет славную историю в автоспорте. В 1959 году, как сообщает vistanews , итальянский спорткар занял третье место в своём классе в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана», а в общем зачёте модель расположилась на пятой позиции.

В 1960-годах Ferrari 250 GT LWB California Spider приобрел легендарный американский автогонщик Боб Гроссман, который участвовал во многих первенствах США, включая марафон Watkins Glen Grand Prix и множество гонок на Багамских островах.