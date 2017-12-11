Дмитрий любит путешествовать по Европе

При таких вводных, практически сразу был определён фаворит, у которого на сегодняшний момент нет близко ни одного конкурента.
Сложность была в том, чтобы не просто найти идеальный автомобиль, но чтобы была максимальная комплектация Summum и система Volvo on call. С такой системой за это время продавалось всего два автомобиля. Чем же хороша эта система? Она даёт уведомление оператору в критических ситуациях, даёт возможность при угоне запеленговать авто и обездвижить, позволит на экране вашего смартфона управлять климат-контролем и Webasto.
После того, как была осуществлена сделка покупки, Дмитрий передал нам автомобиль для постановки на учёт в ГИБДД. На следующий день, автомобиль был поставлен на учёт и передан счастливому Дмитрию. Таким образом, Дмитрий потратил своё время всего один раз из этих полутора месяцев, в момент покупки автомобиля!
Экономьте своё время!
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а он колл-то нафига?
> обслуживался все время у официального дилера
Актуально было лет ндцать тому назад. Давно уже значение имеет не официоз дилера, а квалификация, оборудование и запчасти
> Она даёт уведомление оператору в критических ситуациях
С телефона позвонить не вариант?
> при угоне запеленговать авто и обездвижить
В Европе? Может быть, но на каждого Ганса найдётся свой Ахмэд. В России спутник не помогает, доказано многочисленной практикой. Сомневаюсь, что в Европе более другая физика процесса
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