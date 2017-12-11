Дмитрий любит путешествовать по Европе
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Дмитрий любит путешествовать по Европе
Декабрь 11 21:06 2017

Дмитрий из Москвы любит с семьёй путешествовать по Европе на автомобиле. Поэтому нужно было найти идеальный корабль для больших расстояний, с комфортным салоном и вместительным багажником.

При таких вводных, практически сразу был определён фаворит, у которого на сегодняшний момент нет близко ни одного конкурента.

Поздравляем Дмитрия с удачно подобранным автомобилем мечты!

  • Volvo XC70, 2.4 литра, дизель, полный привод, 2013 г.
  • 1 владелец, 130 000 км, отличное состояние автомобиля.
  • Богатая комплектация Summum: чёрный кожаный салон, система Volvo on call, парктроники по кругу, датчики света и дождя, подогрев руля, лобовое стекло с подогревом, Webasto и многое другое.
  • По техническому состоянию без нареканий, автомобиль обслуживался все время у официального дилера, недавно было сделано большое ТО с заменой ГРМ и многим другим.
  • Итоговая стоимость 1 380 000 руб. и комплект летней резины
  • Проработали больше 59 вариантов в продаже по заданным клиентом критериям.
  • Было осмотрено и проверено 4 автомобиля. Время поиска — 48 дней.

Сложность была в том, чтобы не просто найти идеальный автомобиль, но чтобы была максимальная комплектация Summum и система Volvo on call. С такой системой за это время продавалось всего два автомобиля. Чем же хороша эта система? Она даёт уведомление оператору в критических ситуациях, даёт возможность при угоне запеленговать авто и обездвижить, позволит на экране вашего смартфона управлять климат-контролем и Webasto.

После того, как была осуществлена сделка покупки, Дмитрий передал нам автомобиль для постановки на учёт в ГИБДД. На следующий день, автомобиль был поставлен на учёт и передан счастливому Дмитрию. Таким образом, Дмитрий потратил своё время всего один раз из этих полутора месяцев, в момент покупки автомобиля!

Экономьте своё время!

Если вы тоже хотите исполнить свою мечту — обращайтесь!

На тему:
  Article "tagged" as:
VolvoXC70подбор автомобиляпокупка автомобиля
  Категории:
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Автор

Сергей Броневой
Сергей Броневой

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2 комментария

  1. Serge Medvedev
    Декабрь 11, 21:19 #1 Serge Medvedev

    а он колл-то нафига?

  2. Давид Кох
    Декабрь 11, 21:33 #2 Давид Кох

    > обслуживался все время у официального дилера
    Актуально было лет ндцать тому назад. Давно уже значение имеет не официоз дилера, а квалификация, оборудование и запчасти
    > Она даёт уведомление оператору в критических ситуациях
    С телефона позвонить не вариант?
    > при угоне запеленговать авто и обездвижить
    В Европе? Может быть, но на каждого Ганса найдётся свой Ахмэд. В России спутник не помогает, доказано многочисленной практикой. Сомневаюсь, что в Европе более другая физика процесса

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