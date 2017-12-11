Дмитрий любит путешествовать по Европе 138

Дмитрий из Москвы любит с семьёй путешествовать по Европе на автомобиле. Поэтому нужно было найти идеальный корабль для больших расстояний, с комфортным салоном и вместительным багажником.

При таких вводных, практически сразу был определён фаворит, у которого на сегодняшний момент нет близко ни одного конкурента.

Поздравляем Дмитрия с удачно подобранным автомобилем мечты!

Volvo XC70, 2.4 литра, дизель, полный привод, 2013 г.

1 владелец, 130 000 км, отличное состояние автомобиля.

Богатая комплектация Summum: чёрный кожаный салон, система Volvo on call, парктроники по кругу, датчики света и дождя, подогрев руля, лобовое стекло с подогревом, Webasto и многое другое.

По техническому состоянию без нареканий, автомобиль обслуживался все время у официального дилера, недавно было сделано большое ТО с заменой ГРМ и многим другим.

Итоговая стоимость 1 380 000 руб. и комплект летней резины

Проработали больше 59 вариантов в продаже по заданным клиентом критериям.

Было осмотрено и проверено 4 автомобиля. Время поиска — 48 дней.

Сложность была в том, чтобы не просто найти идеальный автомобиль, но чтобы была максимальная комплектация Summum и система Volvo on call. С такой системой за это время продавалось всего два автомобиля. Чем же хороша эта система? Она даёт уведомление оператору в критических ситуациях, даёт возможность при угоне запеленговать авто и обездвижить, позволит на экране вашего смартфона управлять климат-контролем и Webasto.

После того, как была осуществлена сделка покупки, Дмитрий передал нам автомобиль для постановки на учёт в ГИБДД. На следующий день, автомобиль был поставлен на учёт и передан счастливому Дмитрию. Таким образом, Дмитрий потратил своё время всего один раз из этих полутора месяцев, в момент покупки автомобиля!

Экономьте своё время !

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