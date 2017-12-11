Арт-объекты: лед и автомобили

Зима готовит множество сюрпризов для автолюбителей, и большинство из них, к сожалению, со знаком минус. Одна из распространенных проблем — обмерзание машины.
Несмотря на неприятный холод, зима дарит нам свое искусство. И это не только традиционные узоры на окнах: морозы делают из припаркованных машин настоящие арт-объекты. Грустно, когда автомобиль после морозной ночи отказывается заводиться, но если уж искать что-то позитивное в плохом, можно полюбоваться удивительными случайными скульптурами из льда и снега.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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