Арт-объекты: лед и автомобили
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Арт-объекты: лед и автомобили
Декабрь 11 11:06 2017

25 ледяных произведений искусства, в которые мороз превратил обычные автомобили.

Зима готовит множество сюрпризов для автолюбителей, и большинство из них, к сожалению, со знаком минус. Одна из распространенных проблем — обмерзание машины.

Несмотря на неприятный холод, зима дарит нам свое искусство. И это не только традиционные узоры на окнах: морозы делают из припаркованных машин настоящие арт-объекты. Грустно, когда автомобиль после морозной ночи отказывается заводиться, но если уж искать что-то позитивное в плохом, можно полюбоваться удивительными случайными скульптурами из льда и снега.

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мороз и автомобильмороз и автомобильмороз и автомобильмороз и автомобиль

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  Article "tagged" as:
автомобилиавтомобильные стеклаЗимаИскусствомороз
  Категории:
Автожесть
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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