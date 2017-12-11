35-летний ВАЗ-2101 продают за 1,5 млн рублей
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35-летний ВАЗ-2101 продают за 1,5 млн рублей
Декабрь 11 08:05 2017

На продажу выставили ВАЗ-2101 «Копейка» за 1,5 млн рублей, причем в этом автомобиле нет никакого тюнинга ни во внешности, ни технически.

Такую сумму просят за машину, у которой пробег составляет всего 383 км и в ней установлено все оригинальное.

Объявление о продаже было размещено на сайте Аuto.ru и по словам автора объявления машина 35 лет простояла в гараже, и, как пишет tvoe-avto,  только в текущем году была расконсервирована.

ВАЗ-2101 был приобретён в 1982 году, но на ней так никто и не ездил. Указано, что сохранился весь инструмент, аптечка и знак аварийной остановки, который шел в комплекте с автомобилем.

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ВАЗ-2101
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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