35-летний ВАЗ-2101 продают за 1,5 млн рублей 76

На продажу выставили ВАЗ-2101 «Копейка» за 1,5 млн рублей, причем в этом автомобиле нет никакого тюнинга ни во внешности, ни технически.

Такую сумму просят за машину, у которой пробег составляет всего 383 км и в ней установлено все оригинальное.

Объявление о продаже было размещено на сайте Аuto.ru и по словам автора объявления машина 35 лет простояла в гараже, и, как пишет tvoe-avto, только в текущем году была расконсервирована.

ВАЗ-2101 был приобретён в 1982 году, но на ней так никто и не ездил. Указано, что сохранился весь инструмент, аптечка и знак аварийной остановки, который шел в комплекте с автомобилем.