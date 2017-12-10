Зеленый свет: за въезд в города денег не возьмут 16

Госдума отказалась вводить платный въезд в города.

Госдума отказался от идеи разрешить чиновникам вводить платный въезд в города. Парламент одобрил во втором чтении законопроект «Об организации дорожного движения», но скандальная норма из документа исчезла. Тем не менее, принятый депутатами законопроект содержит немало новшеств, которые могут заметно повлиять на жизнь автомобилистов всей страны.

Напомним, что в первом чтении документ был принят ровно год назад, в середине декабря. Однако в документ пришлось вносить коррективы — против платного въезда выступили в Государственно-правовом управлении (ГПУ) Администрации президента РФ.

Там, в частности отметили, что документ никак не определяет эффективность введения платы за въезд, что, в свою очередь, ставит вопрос о ее целесообразности. Кроме того, чиновники отметили и коррупциогенный потенциал данной нормы, так как в случае принятия документа в таком виде местные власти смогли бы вводить плату по своему усмотрению. После таких замечаний депутаты внесли в законопроект коррективы. Тем не менее, несмотря на обещания в конце марта принять документ в весеннюю сессию, сделать это тогда так и не удалось.

Но даже без платного въезда одобренный парламентариями документ содержит немало важной информации для водителей.

В частности, документ определяет общие требования к обычным и платным парковкам. Регионам разрешается установить периоды времени суток, а также выходные и праздничные дни, когда платные парковки, располагающиеся на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно.

Кроме того, депутаты оградили от платы за парковку не только автомобили экстренных служб, но и почти все остальные силовые ведомства. Речь идет о транспортных средствах пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, военной полиции Вооруженных сил РФ, Следственного комитета РФ.

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