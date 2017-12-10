Выделенки за отдельную плату
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Выделенки за отдельную плату
Декабрь 10 11:05 2017

На российских дорогах появятся платные выделенные полосы.

На российских дорогах могут появиться платные выделенные полосы, сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. По его словам, проект может стартовать уже в следующем году. Правда, никаких конкретных данных по этому поводу озвучено не было. Предполагается, что проект будет осуществляться с привлечением частных инвесторов.

полосы движения

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин считает, что идея платных выделенных полос реализация возможна лишь в очень ограниченных масштабах.

Такая практика в мире есть. Но, во-первых, она очень сложна в администрировании, а, во-вторых, не применяется на городских улицах. Платные выделенные полосы можно встретить только на freeway, то есть на скоростных магистралях. В России к ним можно отнести только Западный скоростной диаметр в Питере и несколько кусков элитных магистралей в Москве. На обычных же улицах эта вещь абсолютно бессмысленная, и администрировать ее невозможно,- отметил Михаил Блинкин.

Сейчас в некоторых российских городах уже действуют выделенные полосы, предназначенные исключительно для общественного транспорта и такси. Платные выделенные полосы станут еще одним инструментом для выдавливания из российских городов автомобилистов, уверен координатор общественного проекта «Движения» Андрей Орел. Подрбнее на www.kommersant.ru

Впервые Росавтодор выступил с идеей организации платных выделенных полос три года назад. Тогда эксперты ведомства ссылались на опыт США и Израиля.

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  Article "tagged" as:
выделенная полосаплатная дорога
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Sergey Dolin
    Декабрь 10, 11:24 #1 Sergey Dolin

    Ну наконец-то созрели до очевидного.

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