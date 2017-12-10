Выделенки за отдельную плату 62

На российских дорогах появятся платные выделенные полосы.

На российских дорогах могут появиться платные выделенные полосы, сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. По его словам, проект может стартовать уже в следующем году. Правда, никаких конкретных данных по этому поводу озвучено не было. Предполагается, что проект будет осуществляться с привлечением частных инвесторов.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин считает, что идея платных выделенных полос реализация возможна лишь в очень ограниченных масштабах.

Такая практика в мире есть. Но, во-первых, она очень сложна в администрировании, а, во-вторых, не применяется на городских улицах. Платные выделенные полосы можно встретить только на freeway, то есть на скоростных магистралях. В России к ним можно отнести только Западный скоростной диаметр в Питере и несколько кусков элитных магистралей в Москве. На обычных же улицах эта вещь абсолютно бессмысленная, и администрировать ее невозможно,- отметил Михаил Блинкин.

Сейчас в некоторых российских городах уже действуют выделенные полосы, предназначенные исключительно для общественного транспорта и такси. Платные выделенные полосы станут еще одним инструментом для выдавливания из российских городов автомобилистов, уверен координатор общественного проекта «Движения» Андрей Орел. Подрбнее на www.kommersant.ru

Впервые Росавтодор выступил с идеей организации платных выделенных полос три года назад. Тогда эксперты ведомства ссылались на опыт США и Израиля.