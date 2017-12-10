Выделенки за отдельную плату

На российских дорогах могут появиться платные выделенные полосы, сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. По его словам, проект может стартовать уже в следующем году. Правда, никаких конкретных данных по этому поводу озвучено не было. Предполагается, что проект будет осуществляться с привлечением частных инвесторов.
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин считает, что идея платных выделенных полос реализация возможна лишь в очень ограниченных масштабах.
Такая практика в мире есть. Но, во-первых, она очень сложна в администрировании, а, во-вторых, не применяется на городских улицах. Платные выделенные полосы можно встретить только на freeway, то есть на скоростных магистралях. В России к ним можно отнести только Западный скоростной диаметр в Питере и несколько кусков элитных магистралей в Москве. На обычных же улицах эта вещь абсолютно бессмысленная, и администрировать ее невозможно,- отметил Михаил Блинкин.
Сейчас в некоторых российских городах уже действуют выделенные полосы, предназначенные исключительно для общественного транспорта и такси. Платные выделенные полосы станут еще одним инструментом для выдавливания из российских городов автомобилистов, уверен координатор общественного проекта «Движения» Андрей Орел. Подрбнее на www.kommersant.ru
Впервые Росавтодор выступил с идеей организации платных выделенных полос три года назад. Тогда эксперты ведомства ссылались на опыт США и Израиля.
C 2014 года www.amsrus.ru
Ну наконец-то созрели до очевидного.
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