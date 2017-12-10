В США нашли Marmon Model L, которому 90 лет

Коллекционеры классических машин и члены клуба владельцев Marmon считают, что это последний сохранившийся экземпляр модели.
Найденный автомобиль простоял в гараже более 50 лет. Раньше он принадлежал Кенту Черпеске, поклоннику марки. Также в его коллекции находился Marmon 34, сделавший компанию известной среди состоятельных покупателей.
Седан Model L считался моделью начального уровня, однако стоил в четыре раза дороже Ford Model T. Машина, как сообщает news.infocar.ua, оснащалась рядным восьмицилиндровым двигателем мощностью 24 лошадиные силы.
Седан Model L считался моделью начального уровня, однако стоил в четыре раза дороже Ford Model T. Машина, как сообщает news.infocar.ua, оснащалась рядным восьмицилиндровым двигателем мощностью 24 лошадиные силы.
В начале 20-х годов прошлого века Marmon Motor Car Co. конкурировала с такими производителями, как Cadillac, Pierce-Arrow и Packard. В 1929 году марка выпустила первый автомобиль с рядной «восьмеркой», который стоил менее тысячи долларов. Однако из-за начавшейся «Великой депрессии» продажи начала стремительно падать.
Владелец компании Говард Мармон начал работу над новой моделью, которая должна была получить первый в мире двигатель V16. Такой автомобиль — Marmon Sixteen — появился в 1931 году. Он оснащался 8,0-литровым агрегатом мощностью 203 лошадиные силы.
C 2014 года www.amsrus.ru
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