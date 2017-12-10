В Китае начались продажи нового кроссовера от Geely
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В Китае начались продажи нового кроссовера от Geely
Декабрь 10 16:06 2017

В Китае стартовали продажи кроссовера Lynk&Co от компании Geely.

Новый бренд автомобилей китайцы создали совместно со шведскими специалистами из концерна Volvo. По концепции бренда продажи начались именно в Сети.

Для автомобильного производства название новой марки Lynk&Co является нетрадиционным. Кроме того, искаженное слово на английском языке link, означает взаимосвязанность с интернетом. В сочетании &Co заложено понятие «модности» бренда.

Модель кроссовера Lynk&Co 01 базируется на модульной платформе, использованной для автомобиля Volvo XC40. Эксперты напоминают, что компания Geely является владелицей автоконцерна Volvo. По этой причине в новинке мотор позаимствован также от Volvo. Lynk&Co 01 оснащают 4-цилиндровыми турбодвигателями 2.0 Drive-E, мощность которых составляет 190 «лошадок». Однако в будущем производители обещают устанавливать 3-цилиндровые вариации с 1,5 с турбонаддувом и гибридными силовыми агрегатами.

В базовой комплектации автомобиль будет оборудован 12-дюймовым центральным тачскрином, виртуальной панелью приборов, системами климат-контроля и автопарковки. По концепции бренда в оснащение всех кроссоверов будет входить Wi-Fi-роутер. Однако,по сообщению OaNews, это еще не все, что порадует автолюбителей. В каждом автомобиле будет безлимитный доступ к интернету.

Продажи в странах Европы, Америки и в России на сегодняшний день только планируются и обсуждаются. В то время как производитель сообщает о старте реализаци по всей территории Китая уже через один-два года.

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GeelyLynk&Co
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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