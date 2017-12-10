В 2018 году дебютирует рестайлинговый Alfa Romeo 4 C

Рестайлинговую версию автомобиля Alfa Romeo 4C производители выпустили в связи с низким спросом на оригинальную модель.
Стоит отметить, что в 2016 году спорткар Alfa Romeo 4C на европейском и американском рынках был распродан в количестве 1 667 экземпляров. Такой результат не удовлетворил производителей, и они решили обновить данную модель.
После обновления у спорткара Alfa Romeo 4C была улучшена подвеска и система рулевого управления, а также у автомобиля изменился силовой блок. Подробные детали о технических характеристиках рестайлинговой версии не сообщаются.
Актуальная генерация Alfa Romeo 4C оснащена 4-цилиндровым агрегатом ёмкостью 1,75 литра производительностью 237 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 349 Нм. До контрольной «сотни» спорткар, как отмечает dni24, набирает разгон за 4,1 секунды, развивая скорость до 257 км/час.
Ранее сообщалось, что автомобили итальянских брендов Alfa Romeo, Maserati и Ferrari не будут больше комплектовать механической трансмиссией.
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Исправьте ошибку. Она разгоняется за 4,1 до 100 и способна развивать 257.
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