Уникальный показ криминальных авто 8

На четвертой британской выставке классических автомобилей представят специальный раздел криминальных авто, в котором будут показаны классические модели, отобранные клубами и экспертами в области восстановления ретро-автомобилей.

Центральными элементами экспозиции шоу, которое состоится 15-18 февраля 2018 года в выставочных залах ExCeL, расположенных в Лондоне на месте бывших доков, станут ограниченные издания автомобилей, а также их прототипы. Это «коллекция уникальных, редких уличных и гоночных автомобилей».

Актер и заядлый автолюбитель Филипп Гленистер будет курировать специальный показ «Криминальных авто». Сыгравший в знаменитой полицейской драме “Прах к праху ” главного героя Джина Ханта, рассекающего по городу на красном Audi Quattro coupé, Филипп Гленистер продемонстрирует посетителям шоу автомобили, которые принадлежали известным бандитам и гангстерам, желающим обойти стороной букву закона.

В шорт-лист вошли такие классики криминального авто, как Mk1 Ford Transit van, Jaguar Mk2 and the Mini Cooper S, на которых, как вы помните, скрывался от преследования полиции знамениты Чарли Крокер (Michael Caine) и его банда в фильме «Ограбление по-итальянски».

Филипп Гленистер сказал: «Нас вдохновляют кадры из фильмов и истории из реальной жизни. Эти автомобили должны быть быстрыми, легкоуправляемыми и, конечно же, у них должно быть много места сзади. Я уверен, что многие уже не раз представляли на выставках красный Quattro, но наше шоу будет об автомобилях с другой стороны закона”.

В 2018 году на шоу покажут более 800 исторических автомобилей. В популярном Square Car Club на проведение выставки было выделено еще больше свободного пространства, ведь свои коллекции одновременно представят более 30 ведущих британских клубов. Члены клуба будут рады обсудить свои автомобили с гостями шоу. И это еще не всё, помимо целого ряда популярных и доступных обычным автолюбителям классических моделей, организаторы представят публике уникальный Ferrari стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов.

Мы все любим наблюдать (и слушать) автомобили в движении, поэтому в центре зала на Гранд Авеню пройдет парад некоторых из величайших в мире классических дорожных и гоночных автомобилей.

Также стоит обратить внимание на публичные выступления на открытом форуме, где известные эксперты расскажут о широком спектре классических автомобилей.

Британское шоу классических автомобилей снова будет дополнено показом истории международного мотоспорта, во время которого присутствующие на мероприятии гости еще раз убедятся в ведущей роли Великобритании во всех областях развития классических гонок и ралли.

Широта и глубина классического автомобиля находит свое отражение в массовости проводимого шоу. По сравнению с первой выставкой количество представленных машин увеличилось более чем в два раза. Организаторы уверены, что этом году посетителей будет на 37 тысяч человек больше, чем в 2015-ом.

Организатор шоу Бас Бангиш сказал: «Мы должны продолжать расширяться. В феврале у нас было рекордное количество посетителей и огромное количество участников выставки по продаже автомобилей за рекордно высокие цены. Лондон находится прямо в центре мирового классического движения автомобиля, это шоу повышает репутацию города, как центра классического автомобиля»

По предварительному бронированию, как сообщает Telegraph , билеты продаются уже со скидкой. Цены начинаются от 25 £ за одного взрослого в пятницу, субботу или воскресенье, если билеты приобретены заранее — 30 £ , стоимость входа с ребенком (в возрасте 6-16 лет) — 20 £ . Также в продаже имеются семейные премиум билеты. Их цена начинается от 55 £ . С премиум билетом гости также смогут насладиться потрясающим видом на Гранд Авеню с нового моста.