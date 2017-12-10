«Удочка» — самый популярный способ угона авто
375

«Удочка» — самый популярный способ угона авто
Декабрь 10 20:01 2017

Специалисты отмечают, что в настоящее время ни одна сигнализация на 100% не способна предотвратить угон авто.

Специалисты составили ТОП-3 самых популярных способов угона автомобилей. Первый способ, в последнее время стал все чаще использоваться преступниками, который условно называется «удочка».

В данной схеме угонщики работают обычно в паре. Первый злоумышленник занимается установкой аппаратуры, благодаря которой перехватывается сигнал брелока-иммобилайзера, а второй в этот же момент спокойно открывает дверь автомобиля и заводит двигатель.

угон автомобиля

Второй способ – это взлом замков. Иногда преступники взламывают дверной замок, но, как сообщает «ВладТайм», чаще вскрывается капот автомобиля, и перерезаются необходимые провода сигнализационной системы.

На третьей строчке расположился один из самых старых способов угона, банальное разбитие окна машины. Но такие радикальные методы встречаются все реже, поскольку можно наделать очень много шума.

На тему:
  Article "tagged" as:
сигнализацияУгон
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Opel/Vauxhall привлечет новых покупателей бюджетными автомобилями

Opel/Vauxhall привлечет новых покупателей бюджетными автомобилями 1

Škoda Karoq завоевал награду

Škoda Karoq завоевал награду 0

Брошюрные фото BMW M135i

Брошюрные фото BMW M135i 0

write a comment

3 комментария

  1. Давид Кох
    Декабрь 10, 21:31 #1 Давид Кох

    дык производители дорогих авто с своей медвежьей услугой, без ключевой доступ — грешно не пользоваться, тем более, что владельцы ключи не экранируют, кто по тупости, кто по лени

Only registered users can comment.