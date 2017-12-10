«Удочка» — самый популярный способ угона авто 375

Специалисты отмечают, что в настоящее время ни одна сигнализация на 100% не способна предотвратить угон авто.

Специалисты составили ТОП-3 самых популярных способов угона автомобилей. Первый способ, в последнее время стал все чаще использоваться преступниками, который условно называется «удочка».

В данной схеме угонщики работают обычно в паре. Первый злоумышленник занимается установкой аппаратуры, благодаря которой перехватывается сигнал брелока-иммобилайзера, а второй в этот же момент спокойно открывает дверь автомобиля и заводит двигатель.

Второй способ – это взлом замков. Иногда преступники взламывают дверной замок, но, как сообщает «ВладТайм» , чаще вскрывается капот автомобиля, и перерезаются необходимые провода сигнализационной системы.

На третьей строчке расположился один из самых старых способов угона, банальное разбитие окна машины. Но такие радикальные методы встречаются все реже, поскольку можно наделать очень много шума.