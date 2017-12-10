Представлен электрический ситикар Uniti One 17

Шведский стартап Uniti представил свою первую модель — городской электрокар Uniti One.

Двухместная новинка доступна для предзаказа на сайте фирмы, а также через магазины бытовой электроники MediaMarkt. Поставки первым покупателям начнутся в 2019 году.

Uniti One оснащается тяговой батареей емкостью 22 киловатт-часа. Запас хода электрокара — до 300 километров. Полная зарядка аккумулятора от бытовой сети займет три часа 10 минут. На станции быстрой зарядки его можно восполнить до 200 километров пробега за полчаса. В спортивном режиме Uniti One сможет разгоняться с нуля до 80 километров в час за 3,5 секунды, Максимальная скорость — 130 километров в час.

В салоне электрокара установлен проекционный дисплей, планшет и джойстики, которые, как сообщает Motor , в том числе отвечают за ускорение и замедление автомобиля. Управлять основными функциями электрокара можно с помощью сенсорного дисплея или голосом.

Выпуск Uniti One наладят на заводе в городе Ландскруна. В этом стартапу будут помогать 24 производственных партнера. Среди них Nvidia, Siemens, Tele2, Haldex и BorgWarner.

Цена младшей версии сити-кара составит 14 900 евро (один миллион рублей), старшей — 19 900. Позже компания планирует выпустить четырех- и пятиместные конфигурации Uniti One.