Новый универсал KIA Rio представили дизайнеры

На сегодняшний день в России на рынке присутствуют только LADA Kalina, LADA Largus и LADA Vesta как представители бюджетных универсалов. На этом раз независимые дизайнеры, сотрудничающие с отечественным порталом колеса.ру попытались представить новое поколение KIA Rio в формате SportsWagon.
Напомним, что новое поколение популярного седана на отечественном рынке появилось только летом 2017 года, и всего пару месяцев назад была представлена кросс версия KIA Rio X-Line, об универсале нового поколения пока речи не идет. При этом по предварительной информации, KIA больше не будет предлагать Rio в кузове универсала, заменив его пятидверным хетчбэком.
Но как уже выше упоминалось, отечественные дизайнеры все же постарались представить внешний облик не вышедшей новинки KIA Rio SportsWagon. При этом, как пишет carsweek, новинка практически выглядит в кузове ShootingBrake, что частично добавляет ей стиля если бы не высокая крыша над водителем. Кроме этого задний номерной знак установлен выше, а задний бампер получил переработанный дизайн.
На данный момент Kia Rio предлагается на отечественном рынке по стоимости от 685 000 рублей за базовую комплектацию. В которую входит бензиновый мотор с рабочим объемом 1,4 литра и максимальной мощностью до 100 лошадиных сил. В паре с мотором будет установлена механическая коробка передач на 5 ступеней.
За аналогичную комплектацию однако с автоматической коробкой передач придется заплатить уже 785 000 рублей, а топовая модификация с двигателем 1,6 литра и максимальной мощностью до 123 лошадиных сил обойдется уже в 995 000 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
Ответочка Ладе Весте SW?
А стоит КИА ориентироваться на Ладу?
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