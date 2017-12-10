Новый универсал KIA Rio представили дизайнеры 46

Сегмент рынка универсалов, в том числе и В класса, имеет свою аудиторию. Поэтому дизайнеры попытались представить новое поколение KIA Rio в кузове универсал.

На сегодняшний день в России на рынке присутствуют только LADA Kalina, LADA Largus и LADA Vesta как представители бюджетных универсалов. На этом раз независимые дизайнеры, сотрудничающие с отечественным порталом колеса.ру попытались представить новое поколение KIA Rio в формате SportsWagon.

Напомним, что новое поколение популярного седана на отечественном рынке появилось только летом 2017 года, и всего пару месяцев назад была представлена кросс версия KIA Rio X-Line, об универсале нового поколения пока речи не идет. При этом по предварительной информации, KIA больше не будет предлагать Rio в кузове универсала, заменив его пятидверным хетчбэком.

Но как уже выше упоминалось, отечественные дизайнеры все же постарались представить внешний облик не вышедшей новинки KIA Rio SportsWagon. При этом, как пишет carsweek , новинка практически выглядит в кузове ShootingBrake, что частично добавляет ей стиля если бы не высокая крыша над водителем. Кроме этого задний номерной знак установлен выше, а задний бампер получил переработанный дизайн.

На данный момент Kia Rio предлагается на отечественном рынке по стоимости от 685 000 рублей за базовую комплектацию. В которую входит бензиновый мотор с рабочим объемом 1,4 литра и максимальной мощностью до 100 лошадиных сил. В паре с мотором будет установлена механическая коробка передач на 5 ступеней.

За аналогичную комплектацию однако с автоматической коробкой передач придется заплатить уже 785 000 рублей, а топовая модификация с двигателем 1,6 литра и максимальной мощностью до 123 лошадиных сил обойдется уже в 995 000 рублей.