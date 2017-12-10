Новый McLaren назвали в честь знаменитого гонщика
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Новый McLaren назвали в честь знаменитого гонщика
Декабрь 10 21:04 2017

Компания McLaren собирается выпустить новую версию спорткара Senna, который получил имя в честь бразильского гонщика Айртона Сенны.

McLaren Senna выйдет ограниченным тиражом. Всего планируется произвести не более 500 экземпляров. Их будут собирать на предприятии в Уокинге.

Соберут спорткары не ранее второй половины 2018 года, тогда как уже все модели выкуплены по предварительным заказам. Стоимость McLaren Senna составляет 750 тыс. фунтов стерлингов или 59 млн российских рублей.

Концепция модели более подходит к классическим спортивным автомобилям прошлых поколений: мотор без гибридной части, две турбины и 800 лошадей производительности. Масса McLaren Senna составляет 1 198 килограммов.

Производитель обещал раскрыть все технические подробности о новинке уже после Нового года. При этом, как сообщает «ВладТайм», компания настаивает, что модель соответствует всем требованиям, которые предъявляются дорожным автомобилям.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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