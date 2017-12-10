FAW получили новые двигатели для России 10

Грузовики FAW получили новые двигатели в России.

На грузовики FAW, продающиеся в России, начали устанавливаться новые моторы: три новые модели дизельных двигателей, отвечающих стандартам «Евро-5»: CA6DM2-39E5, CA6DM2-42E5, CA6DL2-37E5, а также новый газовый мотор CA6SM2-37E5.

Силовые агрегаты обладают улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками. Мощность CA6DM2-39E5 составляет 390 л.с., крутящий момент 1900 Нм (1300-1900), CA6DM2-42E5 – 420 л.с., крутящий момент 1900 Нм, CA6DL2-37E5 – 377 л.с., крутящий момент 1550 Нм (1300-1500).

Газовый мотор CA6SM2-37E5 имеет мощность 377 л.с., крутящий момент — 1650 Нм (1100-1400). Двигатели CA6DL2-37E5 устанавливаются на продающиеся в России самосвалы FAW CA 3250, CA6DM2-39E5 — на FAW СA 3310, а CA6DM2-42E5 – на тягачи FAW CA 4250.

По словам представителя FAW, российский рынок является ключевым для развития компании, более экологичные и экономичные моторы открывают новые возможности для продажи коммерческой техники китайского производителя в России. Особенно перспективными в FAW считают продажи газовых двигателей. В частности, будет расширяться их применение на туристических и городских автобусах, а также грузовых автомобилях массой свыше 20 тонн.

В ближайшие 3 — 5 лет FAW планирует нарастить общие продажи в России до более чем 500 коммерческих двигателей в год.

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