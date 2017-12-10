Десять самых дешевых автомобилей с АКПП в России
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Десять самых дешевых автомобилей с АКПП в России
Декабрь 10 15:10 2017

Обозреватели одного из российских специализированных порталов решили установить наиболее бюджетные автомобили, оснащенные автоматическими трансмиссиями.

В своем исследовании эксперты учли классические АКПП, роботизированные КПП и вариаторы. Первым в списке оказался узбекский Ravon R2. Он стоит 469 000 рублей. За эту сумму под капотом машины разместится 1,2-литровый 85-сильный мотор, работающий в паре с 4-скоростной АКПП. До первой «сотни» авто берет разгон за 12,4 секунды.

Lada Granta

Следом за ним разместился седан LADA Granta. За него придется выложить 484 600 рублей. Он, как сообщает vladtime, оснащен 1,6-литровым агрегатом с отдачей 106 л.с. Двигатель работает в тандеме с роботизированной трансмиссией.

Конвейер сборки LADA Kalina

Дальше стоит отметить хэтчбэк LADA Kalina. За него выложат 511 400 рублей. В моторном отсеке авто расположился 106-сильный двигатель, функционирующий в паре с 5-секционным «роботом».

Четвертое место получил хэтчбэк Brilliance H230. Он обойдется в 514 900 рублей. Машину снабдили 1,5-литровой установкой с производительностью 105 л.с. Мотор приводит в действие 6-диапазонный робот.

Datsun on-DO

ТОП-5 закрывает Datsun on-DO стоимостью 526 000 рублей. Автомобиль оснастили 87-сильным агрегатом и 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме них в ТОП-10 попали Ravon Nexia, Ravon R4, Datsun Mi-Do, LADA Vesta, и Ravon Gentra.

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BrillianceDatsunH230KalinaLadaon-DOR2RavonГранта
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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