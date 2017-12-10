Десять самых дешевых автомобилей с АКПП в России 124

Обозреватели одного из российских специализированных порталов решили установить наиболее бюджетные автомобили, оснащенные автоматическими трансмиссиями.

В своем исследовании эксперты учли классические АКПП, роботизированные КПП и вариаторы. Первым в списке оказался узбекский Ravon R2. Он стоит 469 000 рублей. За эту сумму под капотом машины разместится 1,2-литровый 85-сильный мотор, работающий в паре с 4-скоростной АКПП. До первой «сотни» авто берет разгон за 12,4 секунды.

Следом за ним разместился седан LADA Granta. За него придется выложить 484 600 рублей. Он, как сообщает vladtime , оснащен 1,6-литровым агрегатом с отдачей 106 л.с. Двигатель работает в тандеме с роботизированной трансмиссией.

Дальше стоит отметить хэтчбэк LADA Kalina. За него выложат 511 400 рублей. В моторном отсеке авто расположился 106-сильный двигатель, функционирующий в паре с 5-секционным «роботом».

Четвертое место получил хэтчбэк Brilliance H230. Он обойдется в 514 900 рублей. Машину снабдили 1,5-литровой установкой с производительностью 105 л.с. Мотор приводит в действие 6-диапазонный робот.

ТОП-5 закрывает Datsun on-DO стоимостью 526 000 рублей. Автомобиль оснастили 87-сильным агрегатом и 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме них в ТОП-10 попали Ravon Nexia, Ravon R4, Datsun Mi-Do, LADA Vesta, и Ravon Gentra.