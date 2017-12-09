Яндекс запустит каршеринг Яндекс.Драйв
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Яндекс запустит каршеринг Яндекс.Драйв
Декабрь 09 16:10 2017

Яндекс запустит собственный каршеринг в феврале.

Яндекс сообщила о намерении запустить в российской столице сервис поминутной аренды автомобилей, который получит название «Яндекс.Драйв».

Как пишет МИР24, свою работу сервис начнет уже в начале следующего года. А сейчас уж доступна регистрация. Автопарк сервиса на момент запуска будет состоять из машин марок Kia Rio, Kia Rio X-Line, а также французского кроссовера Renault Kaptur.

Яндекс.Драйв

«Яндекс» протестировал похожий проект. В начале ноября компания свернула агрегатор «Яндекс.Каршеринг», запущенный еще весной. Он позволял искать на карте машины разных сервисов. Однако он не получил популярность у москвичей. В компании объяснили, что пользователи могли только искать, но не бронировать машины: каршеринговые сервисы отказались предоставлять нужные данные третьей стороне.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшее время может серьезно расшириться автопарк сервисов каршеринга. На дорогах столицы появятся электромобили. Такой вариант станет возможным, если Российский фонд прямых инвестиций и итальянская энергетическая группа Enel заключат соответствующий контракт.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Давид Кох
    Декабрь 09, 17:52 #1 Давид Кох

    будет такое же унылое говно, как яндекс-такси? Как-то пытался заказать такси, тындекс эконом сказал дороже и дольше, чем бизнес ~ питик и 10 минут, эконом — полчаса и 750
    Поминутный тариф отдельно улыбнуло )) Когда и где это в целях и интересах выгоды клиента?

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