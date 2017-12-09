Яндекс запустит каршеринг Яндекс.Драйв

Яндекс сообщила о намерении запустить в российской столице сервис поминутной аренды автомобилей, который получит название «Яндекс.Драйв».
Как пишет МИР24, свою работу сервис начнет уже в начале следующего года. А сейчас уж доступна регистрация. Автопарк сервиса на момент запуска будет состоять из машин марок Kia Rio, Kia Rio X-Line, а также французского кроссовера Renault Kaptur.
«Яндекс» протестировал похожий проект. В начале ноября компания свернула агрегатор «Яндекс.Каршеринг», запущенный еще весной. Он позволял искать на карте машины разных сервисов. Однако он не получил популярность у москвичей. В компании объяснили, что пользователи могли только искать, но не бронировать машины: каршеринговые сервисы отказались предоставлять нужные данные третьей стороне.
Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшее время может серьезно расшириться автопарк сервисов каршеринга. На дорогах столицы появятся электромобили. Такой вариант станет возможным, если Российский фонд прямых инвестиций и итальянская энергетическая группа Enel заключат соответствующий контракт.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
будет такое же унылое говно, как яндекс-такси? Как-то пытался заказать такси, тындекс эконом сказал дороже и дольше, чем бизнес ~ питик и 10 минут, эконом — полчаса и 750
Поминутный тариф отдельно улыбнуло )) Когда и где это в целях и интересах выгоды клиента?
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