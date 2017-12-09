Турбмотор для Lada Vesta‍
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Турбмотор для Lada Vesta‍
Декабрь 09 12:30 2017

Renault и Mercedes-Benz представили новый турбомотор для Lada Vesta‍.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi приступает к производству абсолютно нового двигателя экологического класса Евро-7. Этот бензиновый 1,3-литровый мотор разрабатывался инженерами компании совместно со специалистами концерна Daimler.

 

турбомотор для Lada Vesta‍

Двигатели 1.3 TCe получили систему непосредственного впрыска топлива, турбонаддув и новую камеру сгорания. Кроме того, моторы оснастили системой изменения фаз газораспределения, благодаря которой достигается повышение мощности и крутящего момента, а также снижается расход бензина и уровня выбросов вредных веществ в атмосферу. Любопытно, что инженеры применили и технологию плазменного напыления на стенки цилиндров двигателя (Bore Spray Coating). Позаимствованная у Nissan GT-R методика обеспечивает увеличение КПД и улучшение процессов теплообмена.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi выпустил мотор 1.3 TCe в трех вариантах форсировки: 115, 140 и 160 л. с. Базовый двигатель работает в паре исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач, а те агрегаты, что помощнее, сочетаются как с «механикой», так и с семиступенчатым «роботом». 115- и 140-сильные моторы уже устанавливаются на минивэны Renault Scenic и Grand Scenic. Ожидается, что следующей новый двигатель получит модель Renault Megane. Этими же агрегатами укомплектуют Mercedes-Benz A-Класса нового поколения.

Новый 1.3 TCe также поселится под капотом отечественной Lada Vesta. По некоторым данным, тольяттинцы уже адаптируют двигатель под модель, однако официально в АВТОВАЗе эту информацию пока не подтверждают.

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LadaMercedes-BenzRenaultVestaбензиновый двигатель
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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