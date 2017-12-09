Skoda назвала цены спортивного кроссовера Kodiaq SportLine 52

В Европе официально стартовали предзаказы на спортивный кроссовер Skoda Kodiaq Sportline.

Самая базовая версия внедорожника этой модели обойдётся покупателю минимум в 37 тыс. евро или около 2,6 млн рублей.

Skoda Kodiaq Sportline представляет из себя доработанную одноимённую модель. Её отличают более агрессивные бампера, карбоновые вставки и дополнительные системы помощи водителю. В частности, даже в базовой комплектации появилась функция предотвращения столкновения, автоматической парковки и возможность запрограммировать автомобиль на удержание одной полосы движения.

В плане технических характеристик Skoda Kodiaq Sportline заявлены 1,4 и 2-литровые моторы с мощностью 150 и 180 лошадиных сил. По желанию покупателя можно установить двухлитровый дизельный силовой агрегат с турбонаддувом. Привод, как сообщают Госновости , исключительно полный, а коробка передач может быть как роботизированной, так и механической. В последнем варианте имеется возможность установить лишь шесть скоростей.