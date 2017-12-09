Lamborghini Urus выкуплены до выхода на рынок 9

В России раскупили все кроссоверы Lamborghini Urus до выхода на рынок.

В России оказались выкуплены все 50 новых кроссоверов Lamborghini Urus стоимостью свыше 15 млн рублей еще до выхода новинки на рынок. Об этом сообщает корреспондент Газеты.Ru с мировой премьеры автомобиля, проходящей в Италии.

Премиальный кроссовер оснащается четырехлитровым битурбированным мотором V8 мощностью 650 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,6 сек, а максимальная скорость составляет 305 километров в час. Это делает Urus самым быстрым серийным кроссовером в мире.

Полноприводный автомобиль появится в России в мае 2018 года, а его стоимость составит около 15 млн рублей в базовой комплектации. В 2018 году на российский рынок поступят всего 50 единиц, но все они уже забронированы будущими покупателями.

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