Эксперты назвали самый безопасный автомобиль 2018 года 26

Эксперты Insurance Institute for Highway Safety протестировали некоторые модели 2018 года, чтобы составить рейтинг самых надежных и безопасных машин.

В итоге «золото» досталось седану BMW 5-Series, который надежно защищает всех пассажиров и детей. «Серебро» отдали еще одному седану — Genesis G80, у которого на отлично справилась система предупреждения лобового столкновения. Также прочным оказался и кузов машины.

«Бронза» ушла седану Toyota Camry за новую систему безопасности — Toyota Safety Sense, которая, как пишет ANONSENS , приятно удивила экспертов.

В топ-5 нашлось место двум немцам: Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz E-Class.