Эксперты назвали самый безопасный автомобиль 2018 года

В итоге «золото» досталось седану BMW 5-Series, который надежно защищает всех пассажиров и детей. «Серебро» отдали еще одному седану — Genesis G80, у которого на отлично справилась система предупреждения лобового столкновения. Также прочным оказался и кузов машины.
«Бронза» ушла седану Toyota Camry за новую систему безопасности — Toyota Safety Sense, которая, как пишет ANONSENS, приятно удивила экспертов.
В топ-5 нашлось место двум немцам: Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz E-Class.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.