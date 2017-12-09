Эксперты назвали самый безопасный автомобиль 2018 года
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Эксперты назвали самый безопасный автомобиль 2018 года
Декабрь 09 22:04 2017

Эксперты Insurance Institute for Highway Safety протестировали некоторые модели 2018 года, чтобы составить рейтинг самых надежных и безопасных машин.

В итоге «золото» досталось седану BMW 5-Series, который надежно защищает всех пассажиров и детей. «Серебро» отдали еще одному седану — Genesis G80, у которого на отлично справилась система предупреждения лобового столкновения. Также прочным оказался и кузов машины.

Toyota Camry 2018

«Бронза» ушла седану Toyota Camry за новую систему безопасности — Toyota Safety Sense, которая, как пишет ANONSENS, приятно удивила экспертов.

В топ-5 нашлось место двум немцам: Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz E-Class.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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