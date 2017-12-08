У Volkswagen Polo Sedan проблемы
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У Volkswagen Polo Sedan проблемы
Декабрь 08 18:03 2017

Фольксваген отзывает в РФ больше  30 тысяч автомобилей Polo Sedan.

Как говорится в сообщении Росстандарта, речь идет об автомобилях, реализованных c 2015 г. по 2017 г., с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

«Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя», — говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведен ремонт. Уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус», как сообщает Интерфакс, уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под указанный отзыв, о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вместе с тем владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Автомобили VW Polo Sedan производятся на заводе Volkswagen под Калугой.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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