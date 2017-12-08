От движка не осталось и следа 100

Команда механиков проверила в деле кастомный двигатель собственного производства, разогнав его до 2000 лошадиных сил с весьма… предсказуемым финалом.

Всякий раз, когда команда безбашенных инженеров запирается в гараже и принимается мастерить движок с сумасшедшей производительностью, есть шанс, что вместо нового изобретения мир увидит очередное забавное фиаско.

Ютубер Брюс Уилсон не разочаровал и на этот раз: он выложил в сеть испытание двигателя, созданного D&J Precision Machine и Firepunk Diesel. Поначалу, как пишет «ПМ» , все шло как по маслу, и мощность «механического монстра» превысила 2000 лошадиных сил… Конец был весьма предсказуем.