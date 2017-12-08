От движка не осталось и следа
100

Декабрь 08 15:02 2017

Команда механиков проверила в деле кастомный двигатель собственного производства, разогнав его до 2000 лошадиных сил с весьма… предсказуемым финалом.

Всякий раз, когда команда безбашенных инженеров запирается в гараже и принимается мастерить движок с сумасшедшей производительностью, есть шанс, что вместо нового изобретения мир увидит очередное забавное фиаско.

Ютубер Брюс Уилсон не разочаровал и на этот раз: он выложил в сеть испытание двигателя, созданного D&J Precision Machine и Firepunk Diesel. Поначалу, как пишет «ПМ», все шло как по маслу, и мощность «механического монстра» превысила 2000 лошадиных сил… Конец был весьма предсказуем.

На тему:
  Article "tagged" as:
D&J Precision MachineFirepunk Dieselдвигатель
  Категории:
Автожесть
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Nasser Al Attiyah — дойти до финиша!

Nasser Al Attiyah — дойти до финиша! 0

«Синие ведерки» рассказали о новом виде автоподстав

«Синие ведерки» рассказали о новом виде автоподстав 6

Безумный экскаватор. Аварии и крушения грузовиков

Безумный экскаватор. Аварии и крушения грузовиков 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.