Новый кроссовер от DS

DS собирается вывести на российский рынок свой новый премиальный кроссовер DS 7 Crossback.

Пока никто не называет ни точных сроков появления новинки в РФ, ни рублевых расценок, которые, к слову, могут перевалить за 2 млн. рублей. Скорее всего, авто привезут к нам осенью 2018 года — Автоновости дня .

Напомним, что премиальный кроссовер построен на базе архитектуры EMP2, которая, напомним, лежит в основе большого кроссовера компании Peugeot под названием 5008. Впервые DS 7 Crossback был показан в Париже зимой 2017 года. Более глобальная премьера состоялась уже в рамках Женевского мотор-шоу. Под капотом кроссовера располагаются три бензиновых и два дизельных двигателя на выбор. Бензиновая линейка состоит из 130, 180 и 230-сильных моторов. Что касается дизелей, то они представлены агрегатами мощностью в 130 и 180 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагаются 6-скоростная МКПП либо 8-диапазонный «автомат».