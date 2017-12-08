Новые двигатели, кабины и опции в грузовиках Scania 8

Вывод на мировой рынок нового поколения решений Scania продолжается.

Сегодня Scania представляет экологичные решения для следующих сегментов: развозных операций, коммунальных услуг, а также пожарных и аварийно-спасательных служб. Транспортные решения разработаны для городских условий в рамках заявленной философии Scania «действовать здесь и сейчас».

В настоящий момент Scania запускает третий этап вывода нового поколения решений для перевозчиков на рынки Европы. В новом предложении акцент сделан на технике для города, а именно для операторов, осуществляющих внутригородские, пригородные и междугородние грузоперевозки, а также для компаний, занимающихся вывозом мусора, муниципальных и пожарных служб. Современные города остро нуждаются в транспортной мобильности, чтобы эффективно функционировать, создавать благоприятные для жизни и бизнеса условия и оберегать окружающую среду.

«Scania является лидером в области экологичных и интеллектуальных транспортных систем. Создавая новые решения для города, мы понимали, что они должны справляться с загруженными городскими дорогами, отвечать высоким требованиям безопасности и экологичности, быть экономичными в эксплуатации и при этом обеспечивать комфортные рабочие условия, — говорит Александр Власкамп (Alexander Vlaskamp), старший вице-президент отдела продаж и маркетинга грузовых автомобилей Scania. — Мы продолжаем расширять наш портфель инновационными продуктами и услугами, которые призваны сделать бизнес клиентов еще более рентабельным. Для каждого партнера предлагается индивидуальное решение в соответствии с запросом в любой сфере его деятельности, а вкупе с экологичностью и экономической выгодой оно становится еще более привлекательным».

На третьем этапе программы вывода нового поколения представлены решения для транспортных операций в городах и городских районах. Новые двигатели, кабины и опции позволяют Scania укреплять свою ведущую роль в рамках концепции социальной и экологической ответственности.

Городские транспортные решения охватывают разнообразные сферы — от перевозки товаров и вывоза мусора до высокотехнологичных логистических систем повышенной эффективности и экологичности. Мегаполисы, в которых многотысячное население сосредоточено на небольшой площади, работают над самыми разными вопросами, связанными с транспортом. Прежде всего, речь идет о поиске возможностей разгрузить дороги.

Scania находится в авангарде разработки комплексных решений, которые естественным образом помогают преодолеть традиционные проблемы городского транспорта: низкую рентабельность, шум, загрязнение окружающей среды и пробки. В модельный ряд Scania нового поколения входит множество предложений для городских задач.