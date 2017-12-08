Мигалки нужны? 18

Федеральная таможенная служба (ФТС) просит наделить ведомство правом ставить «мигалки» на автомобили, используемые для поиска незаконно ввезенной в РФ санкционной продукции.

Соответствующий проект указа президента РФ размещен в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Для осуществления проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного ввоза в РФ запрещенных к ввозу товаров (санкционные товары, товары изъятия), в системе российских таможенных органов созданы 35 мобильных групп», — напоминает ФТС в пояснительной записке к документу.

При этом согласно закону таможенные органы наделены правом самостоятельной остановки транспортных средств для проведения таможенного контроля автомобилей и перевозимых на них товаров.

«Для обеспечения эффективной деятельности мобильных групп правительством РФ выделены бюджетные ассигнования в сумме 217 млн руб. на закупку 35 мобильных комплексов, оборудованных техническими средствами контроля (автоматизированные рабочие места, телекоммуникационное оборудование, средства защиты информации, источники бесперебойного питания), на базе транспортных средств повышенной проходимости», — отмечают в таможне.

Для «оперативного использования» 35 мобильных комплексов, по мнению ФТС, как сообщает Интерфакс , требуется на каждый из них установить по «мигалке». В настоящее время ведомство автомобилями со спецсигналами не обладает.