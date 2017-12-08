Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition
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Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition
Декабрь 08 22:33 2017

Mazda MX-5 обзавёлся новой версией Z-Sport.

Mazda Motor Corporation официально анонсировала старт продаж родстера Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition. Специальная версия компактного спортивного автомобиля будет предлагаться только на британском рынке.

Заинтересованные британские клиенты смогут приобрести Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition по минимальной цене от 2 030 000 рублей. Старт продаж автомобиля – 1 марта 2018 года.

Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition

От обычной модели Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition отличается тканевой складной крышей, которая окрашена в оттенок Deep Cherry Red. При этом, кузов родстера окрашен в колер Machine Grey Metallic.

Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition

В оснащение модели Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition входит набор эксклюзивных 17-дюймовых дисков BBS чёрного цвета, эксклюзивные логотипы Z-Sport, фирменные напольные коврики, накладные пластины и кожаные кресла особого песочного оттенка.

Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition

Специальная версия спортивного автомобиля основана на комплектации Sport Nav. В базовой комплектации родстер получает светодиодные фары головного света, систему дистанционного управления, навигационную систему, климат-контроль, радио DAB, амортизаторы Bilstein, распорку двигателя, самоблокирующийся дифференциал.

Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition-колесо

Родстер Mazda MX-5 Z-Sport Limited Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров. В моторном отсеке автомобиля располагается 2,0-литровый бензиновый двигатель, способный генерировать 160 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/ч – 7,3 секунды. Максимальная скорость – 214 км/ч.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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