Лимузин президента 57

За 70 млн рублей продают лимузин, который не понравился Путину.

Попытка пересадить президента РФ на эксклюзивный ЗИЛ несколько лет назад не удалась, и теперь автомобиль выставили на продажу. За эксклюзив отечественного производства ЗИЛ-4112Р, который был построен для президента РФ просят 70 млн.

Лимузин с индексом ЗИЛ-4112Р был выпущен усилиями дочерних структур авозавода — АМО ЗИЛ и Депо-ЗИЛ и внешне напоминает модернизированный вариант советского ЗИЛа 41047. На его основе автомобиль и собран, однако колесная база была растянута на 200 мм. Эксклюзивная модель имеет 6-дверный кузов, причем задние двери распахиваются навстречу друг другу по принципу створок.

В списке оснащения заявлены двухзонный климат-контроль пассажирской части салона, электроприводы сидений, стёкол, зеркал и шторок, минибар, видеосистема, дополнительный складной ряд сидений и многое другое.

Весной 2018 года в России дебютирует совершенно новый президентский лимузин, спроектированный НАМИ в рамках государственного проекта «Кортеж».

Первый показ русского лимузина для главы государства должен состояться в рамках инаугурации президента РФ в 2018 году.

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