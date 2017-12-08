Лимузин президента

Попытка пересадить президента РФ на эксклюзивный ЗИЛ несколько лет назад не удалась, и теперь автомобиль выставили на продажу. За эксклюзив отечественного производства ЗИЛ-4112Р, который был построен для президента РФ просят 70 млн.
Автомобиль представили главе государства еще в конце 2012 года, но Владимиру Путину он не понравился.
Лимузин с индексом ЗИЛ-4112Р был выпущен усилиями дочерних структур авозавода — АМО ЗИЛ и Депо-ЗИЛ и внешне напоминает модернизированный вариант советского ЗИЛа 41047. На его основе автомобиль и собран, однако колесная база была растянута на 200 мм. Эксклюзивная модель имеет 6-дверный кузов, причем задние двери распахиваются навстречу друг другу по принципу створок.
Под капотом лимузина расположен отечественный «зиловский» мотор 7,7 л с многоточечным впрыском мощностью 400 л.с.
В списке оснащения заявлены двухзонный климат-контроль пассажирской части салона, электроприводы сидений, стёкол, зеркал и шторок, минибар, видеосистема, дополнительный складной ряд сидений и многое другое.
ЗИЛ-4112Р оснащен 6-ступенчатой АКПП Allison 1000, адаптированной американцами специально для этого автомобиля.
Весной 2018 года в России дебютирует совершенно новый президентский лимузин, спроектированный НАМИ в рамках государственного проекта «Кортеж».
Первый показ русского лимузина для главы государства должен состояться в рамках инаугурации президента РФ в 2018 году.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
более чем $1 млн… Вот это всё, что надо знать от путиномике
Для справки Rolls-Royce ~ 25 млн; Bentley ~ 35 млн
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