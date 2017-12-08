Лимузин президента
57

Лимузин президента
Декабрь 08 12:03 2017

За 70 млн рублей продают лимузин, который не понравился Путину.

Попытка пересадить президента РФ на эксклюзивный ЗИЛ несколько лет назад не удалась, и теперь автомобиль выставили на продажу. За эксклюзив отечественного производства ЗИЛ-4112Р, который был построен для президента РФ просят 70 млн.

ЗИЛ-4112Р

Автомобиль представили главе государства еще в конце 2012 года, но Владимиру Путину он не понравился.

Лимузин с индексом ЗИЛ-4112Р был выпущен усилиями дочерних структур авозавода — АМО ЗИЛ и Депо-ЗИЛ и внешне напоминает модернизированный вариант советского ЗИЛа 41047. На его основе автомобиль и собран, однако колесная база была растянута на 200 мм. Эксклюзивная модель имеет 6-дверный кузов, причем задние двери распахиваются навстречу друг другу по принципу створок.

ЗИЛ-4112Р

Под капотом лимузина расположен отечественный «зиловский» мотор 7,7 л с многоточечным впрыском мощностью 400 л.с.

В списке оснащения заявлены двухзонный климат-контроль пассажирской части салона, электроприводы сидений, стёкол, зеркал и шторок, минибар, видеосистема, дополнительный складной ряд сидений и многое другое.

ЗИЛ-4112Р_салон

ЗИЛ-4112Р оснащен 6-ступенчатой АКПП Allison 1000, адаптированной американцами специально для этого автомобиля.

ЗИЛ-4112Р_салон

Весной 2018 года в России дебютирует совершенно новый президентский лимузин, спроектированный НАМИ в рамках государственного проекта «Кортеж».

Первый показ русского лимузина для главы государства должен состояться в рамках инаугурации президента РФ в 2018 году.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
автомобиль президентаЗИЛ-4112Рлимузинпродажа автомобиля
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Hyundai выпустит серийный компактный пикап

Hyundai выпустит серийный компактный пикап 1

В ПДД серьезные перемены

В ПДД серьезные перемены 0

Названа цена нового Гелендвагена

Названа цена нового Гелендвагена 0

write a comment

1 Comment

  1. Давид Кох
    Декабрь 08, 12:42 #1 Давид Кох

    более чем $1 млн… Вот это всё, что надо знать от путиномике
    Для справки Rolls-Royce ~ 25 млн; Bentley ~ 35 млн

Only registered users can comment.