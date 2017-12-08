Больше датчиков на ветровом стекле — чаще ремонт 55

Увеличение числа устанавливаемых на ветровом стекле устройств и компонентов усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS) объясняет высокую вероятность резкого роста числа некачественных ремонтов.

В настоящее время, как минимум, каждый пятый из рассмотренных ремонтов ветрового стекла требует дополнительных работ. Причина этого – некачественные исправления дефектов или неточная калибровка устройств/компонентов систем активной безопасности, установленных за ветровым стеклом.

Специалисты Nissan по послепродажному обслуживанию убеждены, что дальнейшее внедрение систем помощи при вождении с компонентами, установленными на ветровом стекле, приведет к резкому росту числа некачественных ремонтов. Это повлечет дополнительные затраты как страховых компаний, так и автовладельцев.

Обширная сеть официальных дилерских центров Nissan предлагает быстрое и экономичное решение проблемы, гарантируя качественный ремонт автомобилей, возвращаемых владельцам после ремонта. На дилерских предприятиях марки используется самое современное оборудование, а персонал проходит своевременное обучение.

Современные ветровые стекла играют более важную роль в дизайне и безопасности автомобилей, чем ранее. Установленные в зонах остекления камеры и датчики передают управляющие сигналы для многочисленных интеллектуальных систем помощи при вождении.

На автомобилях Nissan к ним относятся, в частности, камеры и датчики систем помощи при экстренном торможении. Кроме того, ветровые стекла помогают поддерживать оптимальную температуру и уровень шума в салоне, а также определять условия движения (с помощью датчиков дождя и интенсивности освещения).

Последняя инновация Nissan для помощи водителю – система ProPILOT. Весной 2018 года она появится на новом Nissan LEAF и самом продаваемом кроссовере – Nissan Qashqai. Работа системы ProPILOT основана на сигналах камер и датчиков, установленных на ветровом стекле.

При замене или ремонте ветровых стекол более чем в 40% случаев требуется технический специалист, имеющий опыт калибровки камер и датчиков. Девять из десяти замен ветровых стекол осуществляются по страховым полисам, и для безопасности людей и целостности автомобиля очень важно, чтобы ремонт и калибровка должным образом выполнялись с первого обращения.

Сегодня на автомобилях мы видим больше стекла, чем когда-либо. Общая площадь остекления по сравнению с 2000 годом возросла более чем на 15%. Но, в то же время, стекла на автомобилях стало меньше. Причина в том, что стекла стали тоньше (в некоторых случаях, их толщина менее 4 мм), чтобы уменьшить массу автомобиля и, следовательно, снизить уровень выброса СО2.

Сегодня контроль состояния ветрового стекла включен во все обязательные проверки безопасности автомобилей на европейских рынках. Механики из сети дилерских центров Nissan имеют необходимую квалификацию для выполнения ремонта с использованием корректного оборудования. Для страховых компаний это выгодно, потому что качественный, надежный и экономичный ремонт положительно влияет на удовлетворенность клиентов и расходы на страхование. Для частных клиентов, обратившихся за ремонтом за свой расчет — это необходимо потому что они получают качественно выполненные работы с первого раза и могут не переживать за безопасность семьи и себя, ведь лобовое стекло – это элемент конструкции, защищающий от множества рисков.

Жан-Кристоф Мерсье (Jean-Christophe Mercier), вице-президент по послепродажному обслуживанию Nissan в Европе, прокомментировал: «Сегодня ветровые стекла выполняют важные функции. Они – фундамент безопасной работы интеллектуальных систем помощи при вождении современных автомобилей, таких как новый Nissan LEAF и кроссовер Nissan Qashqai. Однако это означает, что их и сложнее ремонтировать».

«Для клиентов важно сохранение конструктивной целостности и безопасности автомобиля. Лучший способ достижения этих целей – проводить ремонт в официальном дилерском центре Nissan. Здесь имеется необходимое оборудование, а персонал обучен ремонту, замене и калибровке всех устройств и систем Nissan», – добавил Мерсье.

Ветровые стекла играют все более важную роль для функционирования и безопасности современного автомобиля. Японский бренд, в свою очередь, непрерывно расширяет мощности по обслуживанию автомобилей и развивает авторизованную дилерскую сеть, чтобы гарантировать надежность автомобиля с эмблемой Nissan со дня его покупки первым владельцем и далее.