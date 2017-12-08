АвтоВАЗ введет дни простоя с 19 декабря 28

АвтоВАЗ введет в декабре дни простоя в связи с выполнением производственных планов.

По словам руководителя профсоюза автозавода Сергея Зайцева, за эти дни работники получат компенсацию в размере двух третей от средней зарплаты

Часть сотрудников завода, но не все, уйдут в декабре пораньше на новогодние каникулы, — сообщил руководитель профсоюза автопроизводителя Сергей Зайцев.

Согласно приказу по заводу режим простоя для работников на производственной линии B0 (кроме занятых на выпуске кузовов для завода Renault в Алжире) будет объявлен с 19 по 31 декабря. Для работников, занятых выпуском кузовов для завода в Алжире, простой объявят с 23 по 31 декабря, для сборочно-кузовного производства «Калина» — с 28 по 31 декабря. Согласно законодательству, работникам за дни простоя будет выплачена компенсация в размере двух третей от средней зарплаты.

Как отметил Зайцев, подобная ситуация с досрочным уходом на новогодние каникулы происходила на АвтоВАЗе и в декабре прошлого года. Как сообщала тогда пресс-служба завода, несколько сборочно-кузовных производств досрочно, начиная с 19 декабря, завершали работу в связи с выполнением производственного плана. Персонал этих производств уходил на новогодние каникулы с компенсацией в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

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